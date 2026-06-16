Afrique: Coupe du Monde 2026 - Vozinha brille et le Cap-Vert arrache le nul face à l'Espagne

15 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'équipe du Cap-Vert a fait match nul 0-0 contre l'Espagne ce lundi, lors de la première journée du Groupe H de la Coupe du Monde, grâce à une excellente performance du gardien africain Vozinha.

Le gardien capverdien, qui a évolué auparavant au Progresso Sambizanga (en Angola), a été déterminant pour contenir les champions d'Europe en titre. Pour leur première participation à cette compétition mondiale, les Capverdiens n'ont montré aucune crainte face aux favoris espagnols, prétendants habituels au titre, durant les 90 minutes de jeu. Dans ce match intense, les Espagnols ont exercé une forte pression à plusieurs reprises, presque systématiquement devant le but de Vozinha.

Juste avant la mi-temps, Vozinha a redonné espoir aux Requins Bleus en repoussant une occasion franche de but. Dominée de bout en bout par la Roja en seconde période, notamment grâce à la présence de joueurs de renom comme Lamine Yamal et Nico Williams, la Cap-Vert a su maintenir sa solidité défensive pour éviter d'encaisser un but. Le Cap-Vert affrontera l'Uruguay dimanche prochain.

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