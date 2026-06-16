Angola: Plus de 71 000 élèves inscrits aux examens nationaux

Luanda — Soixante-et-onze mille soixante-dix-neuf (71 079) élèves de terminale sont inscrits aux examens nationaux qui commencent le 22 juin en Angola, a annoncé ce lundi à Luanda, le directeur général de l'Institut national d'évaluation et de développement de l'Éducation (INADE), Diasala André.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, le directeur a informé que les épreuves vont jusqu'au 1er juillet, et sur le nombre total d'élèves, 57 179 appartiennent aux écoles publiques, 8 421 au privé et 5 479 aux écoles public-privées. Selon lui, les épreuves couvrent 690 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national, dont 341 publics, 376 privés et 73 public-privés.

Il a souligné qu'une seconde session sera organisée du 6 au 10 juillet pour les élèves qui, pour des raisons valables, ne pourront pas participer à la première session, tels que les athlètes en compétition, les malades ou des élèves endeuillés pendant les examens. Le directeur a par ailleurs rappelé que les examens des classes de 6e et de 9e année avaient été suspendus, une mesure visant à consolider les mécanismes logistiques et technologiques avant l'extension progressive dans ces épreuves aux autres classes.