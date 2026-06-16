Tunisie: Bilan de Sabri Lamouchi avec la sélection tunisienne

Le suivi attentif du début de l'entraîneur tunisien Sabri Lamouchi à la tête de la sélection nationale se poursuit, dans un contexte marqué par un bilan contrasté, entre résultats positifs limités et lourdes défaites, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026 et de la participation effective au tournoi.

Résultats de la sélection sous la direction de Lamouchi (mars - juin 2026)

La sélection tunisienne est entrée dans une phase de préparation intensive avant le Mondial, comprenant des matchs amicaux face à des équipes de niveaux variés, puis une entrée dans la compétition mondiale.

29 mars 2026 - Tunisie 1-0 Haïti

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Match amical de préparation lors du rassemblement de mars, remporté par la Tunisie, première victoire sous la direction de Lamouchi.

1 avril 2026 - Canada 0-0 Tunisie

Deuxième test amical lors de la fenêtre internationale, conclu sur un match nul sans buts, avec une prestation défensive bien organisée.

1 juin 2026 - Autriche 1-0 Tunisie (Vienne)

Match amical de haut niveau face à une sélection européenne qualifiée pour la Coupe du monde. Le seul but a été inscrit par Marcel Sabitzer. La rencontre a mis en évidence des difficultés offensives malgré des phases de possession tunisienne.

6 juin 2026 : Belgique 5-0 Tunisie (Bruxelles)

Lourde défaite lors du dernier test amical avant le Mondial, face à l'une des grandes nations du football mondial. Ce résultat a suscité un large débat sur la préparation et la solidité défensive de l'équipe.

Coupe du monde 2026 : début difficile dans le groupe

La Tunisie a entamé la Coupe du monde dans un groupe relevé (Suède, Japon, Pays-Bas), avec un début compliqué :

15 juin 2026 - Suède 5-1 Tunisie (Mondial 2026 - 1re journée)

Premier match du tournoi marqué par une lourde défaite, avec une nette supériorité suédoise sur les plans physique et tactique, accentuant la pression sur le staff technique.

21 juin 2026 - Tunisie vs Japon (2e journée - à venir)

Match décisif pour tenter de relancer les chances de qualification.

26 juin 2026 - Tunisie vs Pays-Bas (3e journée - à venir)

Affrontement difficile face à l'un des favoris du groupe.

Au total, Sabri Lamouchi a dirigé 5 matchs avec la sélection tunisienne avant le début du Mondial (1 victoire, 1 match nul, 3 défaites), avant d'entamer la Coupe du monde par une lourde défaite lors de la première rencontre.

Les chiffres mettent en évidence une irrégularité nette dans les performances, des fragilités défensives face aux grandes nations et une efficacité offensive limitée face aux écoles européennes.