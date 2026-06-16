Afrique: Un nouveau cadre de coopération tuniso-togolais signé au ministère des Affaires étrangères

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a coprésidé, ce matin du 15 juin 2026, au siège du Ministère, avec Pr. Robert Dussey, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Togolais de l'Extérieur, une séance de travail élargie réunissant les délégations des deux pays. Cette réunion a été consacrée à l'examen de l'état de la coopération bilatérale ainsi qu'aux moyens de la renforcer et de la développer dans les différents domaines d'intérêt commun.

Les deux Ministres ont salué l'ancienneté des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays, établies depuis 1965, et ont souligné l'importance de leur insuffler une nouvelle dynamique, notamment par la mise en place de canaux de communication directs entre les hauts responsables, les fonctionnaires gouvernementaux et les acteurs économiques, ainsi que par l'échange de visites officielles et de missions économiques.

Ces initiatives visent à explorer les opportunités de coopération disponibles et à identifier les mécanismes susceptibles de stimuler les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Ils ont également insisté sur la nécessité de tirer pleinement profit de l'appartenance de la Tunisie et du Togo à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) afin de développer les échanges de produits et de marchandises dont les deux pays disposent en abondance, tels que l'huile d'olive et les dattes du côté tunisien, ainsi que le cacao du côté togolais.

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Les deux Ministres sont convenus d'élaborer un programme de travail pour les années 2026-2027 couvrant les secteurs public et privé et portant sur les domaines de coopération prioritaires pour les deux parties. Ces domaines incluent la santé numérique, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation des jeunes diplomates, l'échange d'expériences dans le domaine diplomatique, ainsi que la coopération militaire et sécuritaire, la cybersécurité, le tourisme médical, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures et les réseaux d'interconnexion électrique et hydraulique. Ce programme fera l'objet d'un suivi attentif sous la supervision directe des deux Ministres.

Les Ministres ont également réaffirmé leur volonté d'achever et de réviser les accords bilatéraux encore à l'étude afin de préparer au mieux les prochaines échéances bilatérales. À cet égard, le Ministre togolais a invité son homologue tunisien à effectuer une visite de travail au Togo afin de suivre les progrès réalisés dans les domaines de coopération susmentionnés.

Au niveau de la coopération multilatérale, les deux Ministres se sont félicités de la convergence des positions de leurs pays sur les principales questions africaines et internationales, notamment celles relatives à la réforme du système de l'Union Africaine, à sa gouvernance et au renforcement de l'action africaine commune. Ils ont également souligné l'importance de la coordination au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Les discussions ont par ailleurs porté sur la situation sécuritaire actuelle dans plusieurs régions du continent africain.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations régulières dans les conférences et forums internationaux et régionaux, ainsi qu'à se soutenir mutuellement dans leurs candidatures aux postes de responsabilité au sein des organisations régionales et internationales.

À l'issue de la séance, les deux Ministres ont procédé à la signature d'un Memorandum d'Entente relatif aux consultations bilatérales entre les Ministères des Affaires Etrangères des deux pays, destiné à servir de cadre de coordination et de moteur pour le développement et la diversification de la coopération tuniso-togolaise.