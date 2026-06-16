Tunisie: Ezzedine Bach Chaouch libéré

La chambre pénale près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné la libération de l'ancien président de la délégation spéciale de la municipalité de Carthage Ezzedine Bach Chaouch. Celui-ci est poursuivi dans une affaire liée à la cession d'un bien immobilier appartenant à la commune de Carthage, a indiqué lundi une source judiciaire à l'agence TAP.

Mardi dernier, la chambre d'accusation près la Cour d'appel de Tunis a émis des mandats de dépôt à l'encontre de cinq accusés, dont Ezzedine Bach Chaouch et le journaliste Zied El Heni, tous deux anciens membres du conseil municipal de Carthage.

Les personnes poursuivies sont accusées d'« abus de pouvoir commis par un agent public ou assimilé dans le but d'obtenir un avantage injustifié pour lui-même ou pour autrui, au détriment de l'administration, ainsi que de participation à ces actes ».

Selon les éléments de l'enquête, les accusés sont soupçonnés d'avoir accéléré les procédures de cession d'un terrain communal à un prix jugé inférieur à sa valeur réelle. Ils auraient agi en usant de leurs prérogatives et en profitant de la vacance à la tête de la municipalité.

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En 2022, l'Association de Carthage pour la protection du patrimoine archéologique, culturel et civilisationnel avait déposé une plainte contre les membres de la délégation spéciale qui gérait la municipalité de Carthage ( 2013) . Cette plainte portait sur des soupçons de corruption liés à la cession d'un terrain communal situé dans la zone du théâtre antique de Théâtre antique de Carthage.

D'après la plainte, le prix de cession ne reflétait ni la valeur réelle du bien ni l'emplacement privilégié qu'il occupait. L'association a également souligné que l'opération avait été réalisée sans consultation des experts relevant des services des Domaines de l'État et avec l'approbation des responsables municipaux chargés de la gestion de la commune à cette période.

Historien et archéologue, Ezzedine Bach Chaouch a occupé plusieurs fonctions administratives au cours de sa carrière. Il a notamment été ministre des Affaires culturelles entre janvier et décembre 2011, avant d'être nommé président de la délégation spéciale de la municipalité de Carthage entre 2011 et 2016.