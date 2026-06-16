Tunisie: Les conversations des Tunisiens sur Messenger ont-elles été piratées

Les rumeurs faisant état d'un piratage de Facebook et de l'application Messenger ciblant spécifiquement les utilisateurs tunisiens sont infondées. Une vérification technique et médiatique confirme qu'il s'agit d'une fausse information, sans aucun élément officiel ou crédible pour l'étayer.

Ces allégations, relayées par certaines pages et groupes sur les réseaux sociaux, reposaient sur une image prétendument issue d'un média, évoquant une intrusion informatique et la menace de divulgation de conversations privées. Aucun média international, ni aucune autorité officielle, n'a toutefois confirmé de tels faits.

Dans les faits, les plateformes du groupe Meta (Facebook, Instagram et Messenger) ont été touchées par une panne technique d'ampleur mondiale. Cette interruption a concerné plusieurs pays, dont la Tunisie, provoquant des déconnexions automatiques, des difficultés d'accès aux comptes, ainsi que des perturbations dans le chargement des fils d'actualité et l'envoi de messages.

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Selon les éléments techniques disponibles, cette défaillance provient d'un dysfonctionnement interne des serveurs de l'entreprise. Il ne s'agit ni d'une cyberattaque ni d'une opération de piratage externe. Les systèmes de chiffrement des données restent opérationnels, garantissant la sécurité des conversations et des informations des utilisateurs.

Les données personnelles et les échanges via Messenger n'ont donc pas été compromis ni exposés à un risque de fuite, contrairement aux affirmations diffusées en ligne.

Face à la propagation de ces fausses informations, les experts et sources techniques appellent à la vigilance. Ils recommandent de ne pas relayer de contenus non vérifiés et d'éviter de cliquer sur des liens suspects promettant la sécurisation ou la vérification des comptes, souvent utilisés dans des tentatives de phishing.

Ces derniers rappellent enfin que ce type de rumeurs accompagne fréquemment les grandes perturbations techniques des plateformes numériques, alimentant des confusions entre panne de service et cyberattaque réelle.