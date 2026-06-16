Afrique: Prix d'excellence africain - L'émouvant hommage au Pr Ammar Toumi à N'Djamena

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT) s'est distingué par sa brillante participation à la 25e édition du forum pharmaceutique international, qui s'est tenue récemment dans la capitale tchadienne, N'Djamena, sur le thème « Renforcer l'accès aux soins de santé : défis et opportunités liés à la production locale et à la pharmacie clinique ».

Cette participation s'inscrit dans le cadre de la vision du CNOPT ayant pour objectif de renforcer la coopération entre les pays du continent africain et enraciner la culture d'excellence au service des patients et de la santé publique ainsi que son engagement à renforcer le développement du secteur pharmaceutique en Afrique, selon un communiqué publié lundi par le Conseil.

La participation de la délégation tunisienne s'est distinguée par une activité intense au cours des réunions et ateliers, à travers la présentation de son expérience portant sur plusieurs thèmes liés à l'avenir de la pharmacie en Afrique et au renforcement des systèmes de santé sur ce continent.

Ces interventions ont été saluées par les participants et les délégations officielles présentes, ajoute le même communiqué.

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Par ailleurs, cette session a été marquée par un moment émouvant de reconnaissance à l'occasion de l'attribution du prix spécial d'excellence en pharmacie africaine au professeur de sciences pharmaceutiques feu Ammar Toumi, qui rend hommage à sa carrière scientifique et professionnelle et à ses contributions au développement du secteur de la pharmacie à l'échelle du continent Africain.

Ce prix a été remis à son épouse, Dr Nour El-Houda au cours d'une cérémonie qui a suscité des sentiments intenses d'émotion et de reconnaissance.

Par ailleurs, le président du CNOPT, Dr Mustapha Laroussi, actuellement président de l'Inter- Ordre des pharmaciens d'Afrique (IOPA) a été reçu par le Président de la République du Tchad le Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, au palais présidentiel. Cette rencontre a permis d'échanger les points de vue sur les questions de souveraineté pharmaceutique et de développement du secteur de la santé en Afrique.

Au cours de ce forum, plusieurs rencontres ont été organisées avec de hauts responsables tchadiens, dont le ministre de la santé et le premier ministre, ce qui témoigne du respect et de la considération dont bénéficie la Tunisie, tant pour son expertise dans le domaine pharmaceutique que pour son rôle actif dans le renforcement de la coopération africaine.

Il convient de rappeler que la 25e édition du forum pharmaceutique international s'est tenue du 9 au 12 juin courant. Cette rencontre s'est déroulée en présence de responsables de haut niveau et la participation d'experts et de responsables de 37 pays africains.

Les débats ont porté notamment sur les moyens de développer le secteur pharmaceutique en Afrique et d'améliorer l'accès aux médicaments efficaces, de haute qualité et à des prix abordables.