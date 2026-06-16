Tunisie: Mercato - Lugano et Sion sur Dhirar Brik

Dhirar Brik, piston international tunisien U23, récolte les fruits de sa montée en gamme lors du Tournoi Maurice Revello. Lié au FC Sudtirol jusqu'en juin 2027, la pépite tunisienne a récemment brillé grâce à sa qualité de relance, sa maturité tactique et son impact sur le jeu des siens.

Et il n'en fallait pas plus pour que deux clubs se portent pre- neurs et envisagent de formuler des offres pour faire signer le sociétaire de Sudtirol, club de Serie B Italienne. Il s'agit du FC Lugano et du FC Sion, intéressés par son profil.

À 18 ans, Dhirar Brik pourrait donc mettre le cap sur la Suisse, et ce, grâce à son profil de milieu défensif moderne qui corres- pond parfaitement aux exigences du football de haut niveau. Toujours volet internationaux U23, Guingamp et Torreense ont coché le nom de Zayon Chtaï-Telamio, attaquant de 19 ans formé au PSG. Sur les tablettes de Guingamp, club de Ligue 2 française, et des Portugais du SCU Torreense, Zayon, brillant lors du Tournoi Maurice Revello, attire donc l'attention des recruteurs ces derniers jours.

L'EST sonde Bilel Nadir

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Les dirigeants de l'Espérance de Tunis auraient approché Bilel Nadir, sociétaire de l'Olympique Marseille. Libre de droit le 30 juin, le milieu de 22 ans reste toutefois dans le collimateur de deux clubs allemands, l'Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. Une solide concurrence pour l'Espérance !

Hamza Mnasri vers la JSO

L'attaquant Hamza Mnasri, 22 ans, serait en passe d'être à nouveau prêté par le Club Africain. Après avoir évolué à l'ESM la saison écoulée, Mnasri serait ainsi cédé à titre de prêt à la JS El Omrane.

L'ASM prend Mohamed Amine Kechiche

Kechiche, axial du Croissant Sportif de Msaken, a signé pour deux ans avec l'AS Marsa. Formé à l'Etoile du Sahel, le joueur de 23 ans a aussi porté la casaque de l'AS Soliman il y a deux ans.