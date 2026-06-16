Tunisie: Pour un retour serein au bercail

En prévision de l'afflux estival des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), les autorités tunisiennes se sont déjà préparées en multipliant les initiatives visant à leur garantir un retour au bercail dans les meilleures conditions. Une coordination renforcée a été engagée entre les différentes structures administratives afin d'assurer un accueil fluide, sécurisé, digne de nos «ambassadeurs» à l'étranger.

Plusieurs mesures ont été mises en place dans ce cadre, notamment l'offre de tarifs préférentiels sur les liaisons aériennes et maritimes, le renforcement des services consulaires ainsi que la simplification des démarches administratives grâce à l'accélération de la numérisation et au développement du E-Consulat, autrement dit le consulat numérique.

Les services douaniers ont, à leur tour, déployé les applications «Rokhsati» et «Amtiati» (mon permis et mes bagages) permettant aux voyageurs d'effectuer certaines formalités à distance et de réduire les délais d'attente aux postes frontaliers. Ces dispositions s'inscrivent dans une stratégie globale visant à répondre aux besoins de près de 1,8 million de Tunisiens établis à l'étranger et à soutenir la dynamique économique, sociale et touristique générée chaque année par leur retour au pays.

La première préoccupation concerne l'intégration et l'accueil des enfants de la diaspora tunisienne. En effet, selon la Ftte, les jeunes Tunisiens nés et élevés à l'étranger demeurent profondément attachés à leurs racines et à leur identité. Chaque été, nombre d'entre eux attendent avec impatience de passer leurs vacances en Tunisie afin de découvrir leur pays d'origine, retrouver leurs proches et renforcer leurs liens avec leur culture.

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Pourtant, certains sont parfois confrontés à des remarques déplacées liées à leur maîtrise imparfaite de la langue arabe, à leur accent ou encore à certaines habitudes acquises dans leur pays de résidence.

De telles attitudes risquent d'accentuer leur sentiment de décalage et de fragiliser leur attachement au pays de leurs parents. Il importe donc de les accueillir avec bienveillance, respect et ouverture, en les accompagnant dans la découverte de la langue mère, des traditions et du patrimoine national.

Leur offrir un accueil chaleureux et leur faire sentir qu'ils sont pleinement chez eux représente non seulement un devoir moral, mais également un investissement stratégique pour préserver et consolider les liens entre la Tunisie et ses communautés établies à l'étranger, souligne la Ftte.

Parmi les autres préoccupations évoquées, figure également le volet sécuritaire. Une lettre a été adressée au ministre de l'Intérieur à cet effet par la fédération dans laquelle elle appelle à «un renforcement des efforts sécuritaires durant la période estivale, marquée par une forte affluence de citoyens et de touristes».

La Ftte souligne l'importance «d'intensifier la présence des forces de sécurité et renforcer la coordination entre les différentes structures concernées afin d'assurer la protection des citoyens et des visiteurs, ainsi que de lutter contre toutes les formes de criminalité et d'agressions susceptibles de porter atteinte à l'image de la Tunisie ou de perturber le séjour des personnes qui y affluent».

En définitive, nos «ambassadeurs» à l'étranger ne reviennent pas seulement pour passer des vacances. Ils reviennent, avec leurs familles, retrouver une partie d'eux-mêmes. Il appartient aux autorités et à chaque Tunisien de faire en sorte que la Tunisie qu'ils retrouvent soit à la hauteur de l'amour et de la fidélité qu'ils continuent de lui vouer.