Afrique: Expatriés - Nasreddine Nabi intronisé au Raja

Le coach Nasreddine Nabi, 60 ans et passé par les Young Africans de Tanzanie, et les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, a été nommé entraîneur du club marocain du Raja Casablanca.

Nabi succède au Sud-Africain Fadlu Davids, qui a quitté le club après une séparation à l'amiable consécutive à deux revers consécutifs. Pour rappel, le technicien tunisien connaît le football marocain, puisqu'il a entraîné l'AS FAR en 2023. Par ailleurs, le Raja occupe actuellement la 5e place du classement de la Botola Pro avec 42 points, à 4 unités du leader, le Moghreb de Fès.

Layouni file en Chypre

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Après un bon début de saison en championnat de Suède avec Hacken BK, Amor Layouni s'est engagé avec les Chypriotes de l'AEK Larnaca. L'AEK Larnaca FC a annoncé l'accord initial avec l'ailier Amor Layouni pour les deux prochaines années. Amor Layouni est né en Suède et, dans les premières phases de sa carrière, il a joué pour Dalkurd FF, Falu FK, IK Brage (62 apparitions, 12 buts), ainsi que pour Degerfors IF (28 apparitions, 4 buts, 4 passes décisives). Il a ensuite joué en Norvège avec Elverum Fotball (16 matchs, 5 buts, 3 passes décisives) et FK Bodø/Glimt (63 matchs, 15 buts, 17 passes décisives), en Égypte avec Pyramids FC (21 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), en Norvège avec Vålerenga Fotball Elite (52 matchs, 11 buts, 11 passes décisives), en Australie à Western Sydney Wanderers (11 apparitions, 4 buts, 3 passes décisives) et au cours des trois dernières années en Suède avec le BK Häcken, où il a enregistré 100 apparitions, 25 buts et 23 passes décisives.

Raki Aouani victorieux

Sans être décisif, Raki Aouani a participé à la victoire du Riga FC face à la lanterne rouge Ogre United 4-1. Aouani a été à l'origine de l'action qui a amené le penalty pour le but initial, avant d'écoper d'un carton jaune à la 70e et d'être remplacé à la 86e. Riga FC est dauphin du championnat à 1 point du leader Rigas Fotbola Skola. Aouani compte 1 but et 1 passe décisive cette saison en 6 matchs disputés.

Distinction pour Khardani

Anas Khardani, gardien de but de Muatheir en Ligue du Qatar, a été élu meilleur gardien de but du tournoi Maurice Revello à Toulon où la Tunisie a atteint la finale avant de céder face au Portugal 2-0.

Des expatriés libres de droit

Plusieurs joueurs tunisiens ont récemment vu leurs contrats arriver à échéance. Selon leur valorisation marchande, il s'agit de Firas Belarbi, 30 ans (3,5 millions d'euros) ; Rani Khedira, 32 ans (2 millions d'euros) ; Mohamed Belhaj Mahmoud, 26 ans (2 millions d'euros) ; Moataz Neffati, 21 ans (1,2 million d'euros) ; Saad Bguir, 32 ans (1 million d'euros) ; Ferjani Sassi, 34 ans (900.000 euros) ; Adel Baltaieb, 29 ans (900.000 euros) et Haitham Jouini, 33 ans (400.000 €).

Laïdouni prolongé

En dépit des convoitises, Aissa Laïdouni va poursuivre son aventure avec le club d'Al-Wakrah pour une année supplémentaire, son contrat courant désormais jusqu'en juin 2028. Par ailleurs, Jalel Kadri souhaitait le recruter lors du dernier mercato estival pour son club, Al Hazm, mais son salaire élevé au Qatar a rendu le transfert impossible.