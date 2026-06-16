Afrique: Classement du groupe de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 et calendrier des matchs

La Tunisie occupe la dernière place de son groupe à l'issue de la première journée de la Coupe du monde 2026, après une lourde défaite face à la Suède (5-1). Les Aigles de Carthage, battus lors de leur entrée en lice, tenteront de se relancer lors de leurs prochaines rencontres face au Japon puis aux Pays-Bas.

Dans le même groupe, la Suède prend seule la tête avec 3 points et une différence de buts largement positive (+4). Le Japon et les Pays-Bas se partagent la deuxième place avec un point chacun, après leur match nul (2-2).

Classement du groupe (après la 1re journée)

Suède - 3 pts

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Japon - 1 pt

Pays-Bas - 1 pt

Tunisie - 0 pt

Une entrée difficile pour la Tunisie

Pour sa septième participation à une Coupe du monde, la troisième consécutive, la Tunisie espère franchir pour la première fois le cap du premier tour. Mais ce début de compétition met déjà en évidence la difficulté du défi pour les hommes de Carthage face à des adversaires européens et asiatiques bien organisés.

La sélection tunisienne a encaissé cinq buts pour une seule réalisation lors de son premier match, compromettant sa différence de buts dans une poule particulièrement disputée.

Calendrier des prochains matchs de la Tunisie

La Tunisie disputera deux rencontres décisives pour son avenir dans la compétition :

Tunisie - Japon : 20 juin 2026

Tunisie - Pays-Bas : 26 juin 2026

Ces deux matchs seront déterminants pour les chances de qualification des Aigles de Carthage.

Il est à noter que les rencontres de la Coupe du monde 2026 sont diffusées en exclusivité dans la région MENA par le groupe beIN Sports, via ses chaînes et son offre payante dédiée.

Les matchs peuvent également être suivis via les plateformes numériques beIN Connect et TOD, ainsi que sur certaines chaînes internationales diffusées sur différents satellites.