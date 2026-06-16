Tunisie: ESZ - Hafedh Taleb catégorique - Quatre ans, c'est suffisant

Usé par un long mandat à la tête de l'ESZ, le président du club sudiste est résolu à ne pas succéder à lui-même et à passer le relais.

L'actuel président des « Sang et Or » de Zarzis, Hafedh Taleb, malgré un exercice réussi et une tâche bien accomplie, a décidé de céder le fauteuil pris depuis le 6 décembre 2022. « Toute mission a une fin, même celle qui a été couronnée par de grands et beaux succès », a-t-il précisé après la publication du communiqué de la tenue d'une assemblée ordinaire élective dans les plus brefs délais.

Ceux qui pensaient que Hafedh Taleb allait briguer un autre mandat mérité ont donc été pris de court. Le président sortant leur répond avec beaucoup d'humilité : « Il faut d'autres hommes, une autre équipe de dirigeants et un nouveau souffle pour maintenir l'ESZ au sommet qu'elle a atteint durant les deux dernières saisons en Ligue 1 »

Pour en arriver là, il a fallu un travail harassant qui s'est étalé sur quatre ans.

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Hafedh Taleb rappelle les étapes majeures franchies : « Chaque année de notre mandat avait son objectif et ses résultats. J'ai pris l'ESZ en main au milieu de la saison 2022/2023 en Ligue 2 dans une situation alarmante, à la dixième place avec 3 points. Nous avons bouclé cette saison à la troisième place.

C'était bien au delà de nos espérances. Cette belle remontada du classement, même si elle n'avait pas été récompensée par l'accession, avait été un excellent tremplin psychologique pour aborder la saison 2023/2024.

Nous avons alors réussi à revenir en Ligue 1 dans la deuxième année de notre exercice avec une pre- mière place au classement que nous avons conservée de la première jusqu'à la dernière journée ».

Un parcours honnête

Le plus difficile pour le duo Hafedh Taleb-Imed Ben Ghezala, les deux chefs de file du comité directeur encore en exercice pour quelques semaines, c'était d'ancrer l'équipe des « Sang et Or » de Zarzis dans la Ligue 1 avec laquelle elle a renoué. La saison 2024/2025 (troisième année du mandat), terminée à la quatrième place, a été une performance remarquable.

Sur la même lancée, la saison 2025/2026 a été celle de la qualification en finale de la Coupe de Tunisie, la deuxième après celle de l'année 2005 et en Coupe de la CAF, la deuxième dans l'histoire du club. « Notre principale satisfaction au terme de ces quatre années de sacrifices, c'est d'avoir hissé l'ESZ à un niveau et de lui avoir donné un statut d'équipe de la première moitié du tableau, capable de viser à l'avenir une place régulière dans le podium. Notre satisfaction a été aussi, grâce à ce parcours phare en 4 ans, d'avoir redonné aux fans du club en Tunisie et à l'étranger la volonté d'être la première vanne de soutien financier ».

Aucune crainte pour le futur

Dans l'attente de fixer la date de l'assemblée élective, Hafedh Taleb a tenu à adresser un message de confiance aux éven- tuels repreneurs et candidats à sa succession. « Le bilan de la saison qui sera présenté est de nature à encourager ceux qui sont désireux et capables de prendre le relais. Ni dettes, ni litiges en cours mais un excédent dans la balance recettes/dépenses.

Un état des lieux qui ne peut qu'être encourageant ». L'homme d'affaires a été aussi un président de club, bon gestionnaire. Ce qui lui a valu d'être fort apprécié et populaire. Les supporters des « Sang et Or » de Zarzis le classent dans le Top 5 des présidents de l'ESZ qui ont marqué de leur empreinte leur mandat.