Afrique: Coupe du monde 2026 - Les plans tactiques de l'Algérie pour viser un parcours historique

La sélection algérienne aborde la Coupe du monde 2026 avec l'ambition de dépasser, pour la première fois depuis 2014, le cap des huitièmes de finale. Sous la direction du sélectionneur suisse Vladimir Petković, les "Verts" misent sur une approche tactique flexible, adaptée à un groupe particulièrement relevé composé de l'Argentine, de la Jordanie et de l'Autriche.

L'objectif minimum est clair : atteindre la phase à élimination directe, dans une édition élargie à 48 équipes où les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les meilleurs troisièmes, accèdent aux seizièmes de finale.

Une entrée en matière prudente face à l'Argentine

L'Algérie débutera sa compétition le 17 juin 2026 face à l'Argentine, au Arrowhead Stadium de Kansas City. Pour ce premier choc, Vladimir Petković pourrait privilégier un système en 3-5-2, avec une approche défensive et compacte.

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Ce choix tactique viserait à réduire les espaces face à une sélection argentine redoutable, emmenée par des joueurs offensifs de haut niveau et un milieu de terrain particulièrement technique.

Si ce système pourrait limiter l'impact offensif des joueurs de couloir, notamment Riyad Mahrez, il offrirait en revanche davantage de solidité défensive, de discipline collective et de capacité de transition rapide, avec l'objectif de surprendre l'Argentine en contre-attaque.

Une approche offensive attendue contre la Jordanie

Lors de son deuxième match, prévu le 23 juin au Levi's Stadium de San Francisco, l'Algérie devrait adopter un visage plus offensif avec un système en 4-3-3.

Cette rencontre apparaît comme déterminante pour les chances de qualification, dans un groupe où la marge d'erreur reste limitée. Une victoire permettrait aux "Verts" de prendre une option sérieuse sur la qualification.

La Jordanie, généralement organisée en 3-4-3 avec une forte discipline tactique et des transitions rapides, peut également évoluer en bloc plus défensif en 5-4-1. Le duel s'annonce donc fermé et stratégique.

Une gestion tactique évolutive face à l'Autriche

Pour le troisième match, prévu le 28 juin à Kansas City, Vladimir Petković pourrait adapter son système en fonction des résultats précédents et du contexte du groupe.

L'Autriche, dirigée par Ralf Rangnick, évolue principalement en 4-2-3-1 et s'appuie sur une organisation rigoureuse et un pressing structuré. Cette confrontation promet un duel tactique entre deux entraîneurs réputés pour leur intelligence de jeu et leur capacité d'adaptation.

Petković pourrait ainsi alterner entre plusieurs systèmes (3-5-2, 4-3-3 ou 4-2-3-1), en fonction des besoins du match et de la situation au classement.

Au-delà de la phase de groupes, l'Algérie ambitionne de poursuivre son parcours le plus loin possible dans ce Mondial 2026. Le défi est clair : améliorer le meilleur résultat de son histoire, les huitièmes de finale atteints en 2014, et inscrire une nouvelle performance majeure sur la scène mondiale.

Dans un tournoi élargi et plus compétitif, la capacité de l'Algérie à s'adapter tactiquement pourrait être l'un des facteurs clés de son succès.