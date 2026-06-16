Afrique: Le pire joueur de la Tunisie face à la Suède

La Tunisie a été sévèrement battue par la Suède (5-1) lors de son premier match de la Coupe du monde 2026, une rencontre au cours de laquelle le gardien Mouhib Chamakh a été désigné parmi les joueurs les moins performants.

Selon plusieurs plateformes spécialisées dans l'analyse statistique des performances, le portier tunisien a obtenu une note de 3,6/10, la plus basse du match. Il a concédé cinq buts au total dans une rencontre dominée par l'efficacité offensive de la Suède.

Le gardien tunisien a connu une entame difficile, avec une intervention jugée insuffisante sur l'action ayant conduit au premier but inscrit par Yacine Ayari dès la 7e minute. Il a ensuite été impliqué dans la dynamique du deuxième but suédois, marqué par Alexander Isak en première période.

Malgré une défense tunisienne également en difficulté, plusieurs erreurs individuelles ont contribué à alourdir le score face à une équipe suédoise réaliste, qui a su convertir la majorité de ses occasions.

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Le cinquième but, inscrit dans le temps additionnel sur une frappe lointaine de Yacine Ayari, a également suscité des débats quant à la possibilité d'une meilleure intervention du gardien tunisien.

Des statistiques préoccupantes

Au-delà de cette rencontre, les statistiques du portier tunisien soulignent une série difficile. Mouhib Chamakh est devenu le premier gardien de l'histoire de la sélection tunisienne à encaisser dix buts en deux matchs internationaux consécutifs, après la défaite face à la Belgique (5-0) en amical.

Malgré des évaluations jugées moyennes pour certains milieux de terrain, notamment Rani Khedira (5,1/10) et Ellyes Skhiri (5,5/10), l'ensemble des notes attribuées par les observateurs place Mouhib Chamakh comme le joueur le moins performant de la rencontre.

Cette performance intervient dans un contexte difficile pour la sélection tunisienne, largement dominée et en quête de solutions après deux lourdes défaites consécutives.