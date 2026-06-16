Tunisie: Para-athlétisme - Grand Prix de Tunis - Une 20e édition grandiose

Le Grand Prix de Tunis de para-athlétisme se déroulera au stade d'athlétisme de Radès à partir de demain et jusqu'au 19 juin. On attend environ 1.200 participants, dont plus de 650 athlètes représentant 64 pays. Le Grand Prix de Tunis de para-athlétisme est l'une des plus anciennes compétitions internationales de la discipline qui célèbre cette année sa 20e édition.

Le Comité d'organisation a tout mis en place pour que cette édition soit un succès. Aussi bien au niveau des hôtels où devraient loger les membres des délégations participantes que des bus spécialement aménagés pour le transport des athlètes en situation de handicap.

Cette 20e édition accueillera plusieurs personnalités, en particulier le président du Comité international paralympique, le Brésilien Andrew Parsons, qui, pour la deuxième année consécutive, a tenu à assister au Grand Prix de Tunis. Il considère cette visite comme la preuve du prestige international dont bénéficie cet événement qui s'est distingué par le haut niveau d'organisation qu'il a atteint au fil des ans.

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Mais pour la partie tunisienne, ce genre de manifestations ouvertes à de grands pays reconnus pour leur attachement aux compétitions paralympiques, il s'agit d'une opportunité importante qui s'offre au plus grand nombre d'athlètes tunisiens à l'effet de pouvoir concourir à l'international sur leurs terres.

La Tunisie possède de grands athlètes, mais doit aussi penser à la relève au moment voulu.

Cet événement est, de ce fait, une plateforme pour identifier et développer de nouveaux talents. Cette édition accueillera près de 23 détenteurs de records du monde, ce qui rehaussera considérablement le niveau de la compétition et offrira aux athlètes tunisiens une précieuse opportunité de se mesurer aux plus grandes stars de la discipline.

Tissaoui et Brahmi, chefsde file

Au niveau des représentants tunisiens, Amanallah Tissaoui s'est installé aux États-Unis pour poursuivre ses études tout en continuant sa carrière sportive. Il est en train d'aligner de très bons résultats et est en progrès constants. Marwa Brahmi, quant à elle, poursuit son entraînement avec assiduité et persévérance au Centre régional d'athlétisme de Gafsa afin d'améliorer encore ses performances et d'obtenir de meilleurs résultats lors des pro- chaines compétitions. Mais il faudrait reconnaître que les sports paralympiques coûtent cher en raison du coût des équipements.

Le Comité national paralympique tunisien soutient les athlètes sur les plans psychologique et social, mais aussi financier. Grâce à un partenariat spécifique, le comité a obtenu une prothèse de membre supérieur pour la championne Jihane Aziz, pour un montant d'environ 45.000 dinars.

Un accord a été conclu à cette occasion pour l'achat de deux nouveaux fauteuils roulants, financés par les recettes du Grand Prix de Tunis.

Indépendamment de cet aspect, du matériel sportif d'un coût d'environ 30.000 dinars sera acquis pour enrichir l'équipement de la salle de musculation du stade d'athlétisme d'El Menzah. Il sera mis à la disposition des athlètes de haut niveau.

Ainsi donc, la Tunisie se prépare à vivre un événement digne d'attention dans un domaine qui reflète la solidarité et la volonté qui prédominent et qui permettent aussi bien aux pratiquants, dames et hommes, en situation de handicap de poursuivre leurs rêves.