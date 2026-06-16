Afrique: Au pays - Les candidats pour succéder à Sabri Lamouchi se précisent

La Fédération tunisienne de football a décidé de se séparer de son sélectionneur Sabri Lamouchi à la suite de la lourde défaite des Aigles de Carthage face à la Suède (5-1), lors de la première journée de la Coupe du monde 2026 disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération tunisienne de football a acté le limogeage de Sabri Lamouchi, sélectionneur national, à la suite de la lourde défaite de la Tunisie face à la Suède (5-1) lors de la première journée du Mondial 2026.

Selon des sources proches du dossier, la décision a été prise à l'unanimité dans les heures ayant suivi la rencontre. Les responsables fédéraux estiment que la sélection traverse une période de nette régression, tant sur le plan des résultats que des performances, après une série de contre-performances, notamment face à la Belgique en match amical (5-0) et contre la Suède en ouverture du tournoi.

Le dossier du maintien de Lamouchi était déjà au centre des discussions avant le début de la compétition, mais la Fédération avait alors choisi de lui accorder une dernière chance durant la Coupe du monde.

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La nouvelle lourde défaite a finalement précipité la décision. En interne, plusieurs membres du bureau fédéral estiment que les difficultés de la sélection dépassent les seuls résultats sportifs et concernent également la gestion du groupe, la discipline et l'ambiance au sein du vestiaire.

Certains responsables évoquent une perte de contrôle progressive du groupe et un manque de stabilité technique ayant affecté les performances de l'équipe au cours des derniers mois.

Pour assurer la succession, le nom de Mondher Kebaïer revient avec insistance. Présent avec la délégation tunisienne en tant que directeur technique de la Fédération, il apparaît comme la solution la plus probable pour prendre en charge l'équipe à titre intérimaire jusqu'à la fin de la compétition.

La Fédération avait également étudié la possibilité de confier les rênes de l'équipe à l'ancien international Wahbi Khazri, mais l'absence de diplôme d'entraîneur requis a écarté cette option.

Le sélectionneur de l'équipe olympique, Anis Boujelbène, figure également parmi les profils envisagés pour renforcer le staff technique, mais des contraintes administratives liées aux déplacements compliquent son éventuelle arrivée rapide.

La Tunisie se retrouve désormais en difficulté dans son groupe après cette défaite initiale. Les Aigles de Carthage doivent encore affronter le Japon et les Pays-Bas, deux rencontres décisives pour espérer conserver une chance de qualification pour le tour suivant.

Dans ce contexte, tout changement sur le banc s'inscrit dans une logique d'urgence visant à relancer une équipe en crise et à préserver ses chances de poursuivre l'aventure mondiale.