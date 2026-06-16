Tunisie: CAB - Sections basket et hand - Continuité exigée

L'ossature est bonne, mais a besoin de renforts de qualité.

On a beau encourager les handballeurs et les basketteurs cabistes à longueur de saison, le résultat est toujours resté le même, comme les années précédentes. À chaque fin d'exercice, on échoue aux derniers mètres.

Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé ! Il a généralement manqué ce petit « quelque chose » pour retrouver l'élite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ces deux disciplines qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau dans le finish, le renfort est obligatoire. Les « Jaune et Noir » ont besoin d'un apport en joueurs d'expérience. Dans les moments décisifs, à savoir lors des confrontations en play-off, ils ont fait montre, justement, d'une naïveté criarde, ce qui leur a valu des défaites toute « bêtes » dans les dernières minutes de jeu.

On a encore, en mémoire, ces défaites à domicile en basket contre le CSS dans un match décisif et en hand contre l'USM Temime.

Espérons que ce ne sera que partie remise ! En revanche, il faut reconnaître que ces deux sections sont revenues de loin, très loin quand on sait l'instabilité vécue par le club nordiste, notamment au début de saison.

Il est difficile de faire mieux dans de telles conditions!

C'est déjà une performance que de s'être qualifié en Super play-off dans les deux cas !

Rappeler les hommes d'expérience...

Il faudrait reconduire les mêmes sur le double plan technique et de l'effectif afin d'assurer la continuité, tout en pensant à des renforts ciblés qui donnent plus de métier aux deux équipes.

En effet, on pense, du côté de la salle omni-sports Mohammed Fatnassi, que les hommes entraînés par Wassim Sfaxi en hand et ceux présidés par louayl Glaoui en basket, sont sur la bonne voie mais l'expérience fait défaut... Il est donc vivement conseillé pour la prochaine saison de rappeler certains responsables qui ont fait leurs preuves par le passé dans ces deux sections dont notamment Mohammed Bouzid et Ahmed Taleb, des dirigeants d'expérience. C'est ainsi qu'on accroîtra les chances de réussite. L'encadrement aide à se surpasser dans ce genre de situation délicate.

Malgré toutes les difficultés qu'endurent ces deux disciplines, l'objectif ne change pas pour ces vaillants « combattants », à savoir l'accession parmi l'élite, car ils le méritent vraiment au vu des qualités affichées lors des derniers exercices...