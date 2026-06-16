Congo-Brazzaville: Education - Plusieurs élèves formés au traitement et à la diffusion de l'information sur le numérique

Dans le but de renforcer les compétences des apprenants face aux défis de l'information à l'ère du numérique, le média en ligne Le journal étudiants Congo Brazzaville (Ljeb) a organisé, le 13 juin, un programme de formation destiné aux élèves du primaire, du secondaire et du lycée de l'Institut international Papyrus.

La formation a permis aux élèves de l'Institut international Papyrus de découvrir les fondamentaux du métier de journaliste et de la communication numérique. Animée par le manager de Ljeb, Alex Mignond Samba, elle a permis aux apprenants d'être sensibilisés à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, à la vérification des faits (Fact-checking), à l'identification des sources fiables et aux différentes étapes du traitement de l'information.

Le manager a indiqué que l'éducation aux médias et à l'information apparaît comme une solution préventive essentielle et pédagogique face aux discours de haine. Il a insisté sur l'importance d'autonomiser les individus afin de porter un regard critique sur l'information, comprendre le fonctionnement des environnements numériques et participer consciemment dans les espaces en ligne tout en préservant la liberté d'expression et les droits humains. Cette liberté prônée par l'Unesco consolide l'intégrité de l'information, de la pensée critique et de la résilience face aux discours de haine, à la désinformation et aux contenus numériques préjudiciables.

Durant la session de formation, les élèves ont, à travers des acquis, présenté leur journal scolaire « Daily Papyrus News ». Une publication qui a démontré leur capacité à produire une information de qualité, respectueuse des principes de rigueur, d'objectivité et de responsabilité. Des certificats de participation leur ont été remis afin de saluer leur assiduité, leur engagement et les compétences développées tout au long du programme.

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L'évènement a été marqué par la présence de la journaliste de la télévision nationale, Bernida Sitou. Au cours de son entretien avec les élèves, elle a partagé son expérience sur les réalités du métier de journaliste ainsi que les exigences de la présentation de l'information audiovisuelle.

L'Institut international Papyrus et LjebJ se félicitent du succès de ce projet, qui contribue à former une jeunesse plus consciente, plus critique et mieux préparée à relever les défis informationnels du XXIe siècle. « A travers cette action, les partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'une éducation de qualité, fondée sur l'innovation pédagogique, l'esprit critique et la promotion d'une citoyenneté responsable », ont indiqué les deux parties.