Sénégal: Dr Bakary Sarr s'engage à rapprocher l'action publique des citoyens

Le porte-parole du gouvernement, Dr Bakary Sarr a pris l'engagement, lundi, de poursuivre les efforts engagés par son prédécesseur visant à rapprocher l'action publique des citoyens dans un esprit de "transparence, d'écoute et de responsabilité".

Intervenant lors de sa passation avec Marie Rose Khady Fatou Faye, ministre porte-parole sortante, le nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte parole du gouvernement "demeure convaincu que son département ministériel occupe une place centrale dans l'architecture institutionnelle" de notre pays.

"À l'heure où l'information circule avec une vitesse sans précédent, où les technologies bouleversent les modes de communication et où les citoyens aspirent à davantage de proximité avec les institutions, notre responsabilité collective est de construire une communication publique moderne, transparente, crédible et accessible à tous", a déclaré Dr Bakary Sarr.

Il a ainsi pris l'engagement de "renforcer davantage les relations entre les institutions de la République, à consolider le dialogue démocratique, à promouvoir une information juste, équilibrée et accompagner la modernisation du secteur des médias et de la communication".

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Le nouveau ministre, porte-parole du gouvernement a renseigné que son parcours lui a appris que "rien ne remplace le travail, la persévérance, la rigueur et la fidélité aux valeurs qui fondent notre vivre ensemble".

"Mon parcours m'a surtout renseigné que le service de l'Etat est avant tout un sacerdoce, une responsabilité exigeante qui commande disponibilité, exemplarité et sens de l'intérêt général. En acceptant cette mission, je suis convaincu des attentes qu'elle suscite et des défis qu'elle comporte", a dit M. Sarr.

Auparavant, Marie Rose Khady Fatou Faye, porte-parole du gouvernement sortante, est revenue longuement sur les innovations apportées notamment sur le communiqué du Conseil des ministres, le traitement des questions adressées par les parlementaires au gouvernement, entre autres chantiers.