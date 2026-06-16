Sénégal: Avec 3354 candidats, le Bac technique représente 1,81% de l'effectif total du baccalauréat général (Ministre)

Kaolack — Le baccalauréat de l'enseignement technique a enregistré cette année quelque 3354 candidats sur le territoire national, soit 1,81% sur l'effectif total, a souligné le ministre l'Emploi et de la Formation professionnelle et Technique, Idrissa Samb jugeant le nombre très faible.

Il s'exprimait en marge d'une visite au centre d'examen du lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack (centre) qui accueille 263 candidats, dont 174 filles.

"Nous avons démarré cette visite par Fatick avant de la boucler par l'étape de Kaolack qui abrite le centre principal polarisant la région du Sine Saloum", a dit M. Samb, se félicitant d'un "dispositif organisationnel et opérationnel assez complet".

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et Technique a toutefois assuré que les plus hautes du pays travaillent à "renverser la tendance", évoquant, à cet effet, la construction de six lycées techniques orientés dans les domaines agricoles et agro-business.

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"Nous sommes également en phase de construction de huit lycées techniques dans les huit pôles territoires du pays", a-t-il poursuivi.

Accompagné du directeur de l'Office du bac, des autorités administratives, territoriales, académiques, et militaires, le Idrissa Samb s'est aussi réjoui du fait que le centre de Kaolack est composé de 63% de filles, appelant les parents à davantage inciter leurs enfants à embrasser les filières techniques et commerciales.