Sénégal: Le marché sénégalais des assurances réalise un chiffre d'affaires historique de 311 milliards de francs CFA en 2025

Dakar — Le chiffre d'affaires du marché sénégalais des assurances est passé de 249 milliards en 2022 à 311 milliards de francs CFA en 2025, un record qui témoigne de la solidité dudit secteur, a-t-on appris, lundi, à Dakar, du président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA), El Hadji Amar Kébé.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée aux performances de ce secteur, M. Kébé a attribué cette hausse à la "résilience" du marché sénégalais, dans un contexte économique très difficile, d'après lui.

"Pour la première fois, le marché sénégalais des assurances a franchi la barre symbolique des 300 milliards de francs CFA. Cela démontre la solidité du secteur et les importantes perspectives de croissance qui y existent encore", a-t-il dit.

Selon M. Kébé, les performances de ce secteur sont d'autant plus remarquables que le taux de pénétration de l'assurance au Sénégal demeure inférieur à 2 %, un niveau qu'il juge "extrêmement faible".

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"Dans nos sociétés africaines, la solidarité familiale et communautaire joue souvent le rôle de filet de sécurité. Pour une grande partie de la population sénégalaise, l'alimentation, la santé et l'éducation sont plus urgentes que la souscription à une assurance", a observé le président de la FSSA.

Malgré les difficultés de ses sociétés d'assurances, le Sénégal conserve la deuxième place de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances (14 pays membres), derrière la Côte d'Ivoire, selon lui.

D'après El Hadji Amar Kébé, les performances réalisées montrent que les assurances restent un facteur considérable de croissance au Sénégal.

"Le fait d'obtenir de tels résultats, dans un contexte économique difficile, signifie que les perspectives seront plus importantes lorsque les conditions économiques vont s'améliorer", a assuré M. Kébé.

S'exprimant en présence des membres de la FSSA, il a souhaité une meilleure compréhension du rôle des compagnies d'assurances dans l'économie nationale.

Le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances regrette que l'attention du public porte uniquement sur le chiffre d'affaires du secteur.

Pourtant, les assureurs participent activement au financement de l'économie, par le biais des indemnisations versées aux assurés, des impôts reversés à l'État et des investissements réalisés sur le marché financier, a-t-il relevé.

"Les chiffres d'affaires ne représentent qu'une partie de notre activité. Les assureurs sont aussi des investisseurs institutionnels majeurs et des contributeurs importants aux recettes fiscales de l'État", a souligné El Hadji Amar Kébé.

D'après lui, les compagnies d'assurances injectent chaque année plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans l'économie nationale.

Il s'agit de placements financiers effectués dans les obligations émises par l'État et le capital de nombreuses entreprises et institutions bancaires, a-t-il expliqué.

La FSSA a décidé d'informer régulièrement le public, désormais, de tous les indicateurs du secteur des assurances.