Sénégal: Le marché sénégalais des assurances est largement sous-exploité (Expert)

Dakar — Avec un taux de pénétration de 1,48 % du produit intérieur brut et une prime moyenne annuelle par habitant de 16 319 francs CFA, le marché sénégalais des assurances est largement sous-exploité, même si son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter, a indiqué, lundi, à Dakar, le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA), El Hadji Amar Kébé.

Selon M. Kébé, la FSSA mise sur l'assurance inclusive et la digitalisation des services pour augmenter taux de pénétration.

La faiblesse de ce taux ne peut pas être considérée comme le résultat d'un manque d'intérêt des Sénégalais pour les mécanismes de protection, mais comme une inadéquation historique entre certains produits d'assurance et les réalités socioéconomiques du pays, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse de la FSSA.

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"L'assurance se développe généralement lorsque les besoins primaires sont déjà satisfaits. Dans nos sociétés, beaucoup de ménages doivent d'abord faire face aux dépenses liées à l'alimentation, à la santé et à l'éducation avant de penser à souscrire à une assurance", a observé le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances.

D'après lui, les mécanismes traditionnels de solidarité familiale et communautaire continuent de jouer un rôle de protection sociale au Sénégal.

Malgré les contraintes, le chiffre d'affaires du marché national des assurances a régulièrement augmenté entre 2022 et 2025 en passant de 249 milliards de francs CFA à 311 milliards, ce qui permet au Sénégal de conserver la deuxième place du marché de la zone CIMA - Conférence interafricaine des marchés d'assurances -, derrière la Côte d'Ivoire, a signalé El Hadji Amar Kébé.

Cette croissance confirme l'existence d'un important réservoir d'opportunités encore inexploitées, selon les membres de la FSSA.

L'un des principaux défis à relever est de rapprocher l'assurance des populations à faible revenu, celles évoluant dans le secteur informel notamment, l'agriculture et le petit commerce, explique un document de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances.

La FSSA espère augmenter le chiffre d'affaires des assurances en développant la micro-assurance et l'assurance inclusive.

Le président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances, El Hadji Amar Kébé

"Pourquoi une paysanne vivant à Salémata ou à Goudiry ne pourrait-elle pas bénéficier d'une couverture adaptée à ses moyens ?" s'est demandé El Hadji Amar Kébé, recommandant aux assureurs de recourir à des produits financièrement accessibles et mieux adaptés aux besoins des Sénégalais, ceux du monde rural surtout.

Selon lui, le but visé n'est plus seulement de proposer des contrats destinés aux entreprises ou aux catégories les plus aisées, mais de construire des mécanismes de protection accessibles à tous les segments de la population.

Le communiqué de la FSSA affirme que les réseaux de mobile money, les plateformes numériques et les partenariats avec les institutions de microfinance constituent des leviers essentiels pour atteindre ces nouveaux publics.

Les compagnies misent également sur le développement de l'assurance agricole et des assurances indicielles, dont les indemnisations sont déclenchées à partir de paramètres climatiques objectifs tels que la pluviométrie ou la sécheresse. Ces produits sont présentés comme des outils de résilience particulièrement adaptés aux zones rurales confrontées aux effets du changement climatique.

"Une meilleure compréhension des mécanismes de l'assurance est un préalable indispensable à l'élargissement durable de la couverture", souligne la FSSA dans son communiqué.

Le secteur poursuit parallèlement sa modernisation, par le biais de plusieurs initiatives technologiques, notamment la dématérialisation progressive des procédures.

Pour El Hadji Amar Kébé, l'assurance est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans un contexte marqué par les défis climatiques, sanitaires et numériques.

"L'enjeu n'est pas seulement économique. Il s'agit aussi de renforcer la résilience des populations et des entreprises, face aux risques qui se multiplient", a expliqué M. Kébé.

La FSSA estime que le développement de l'assurance inclusive, associé à la digitalisation et à l'innovation, pourrait constituer l'un des principaux moteurs de croissance du marché sénégalais.