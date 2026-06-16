Madagascar: CEPE 2026 - Les salles d'examen s'apprêtent à accueillir les candidats

Les centres d'examen sont prêts à accueillir les candidats au CEPE ce jour. Les autorités se montrent rassurantes quant à la sécurisation des sujets d'examen.

Jour J. Les préparatifs sont désormais achevés pour la tenue du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE). « Les centres d'examen sont opérationnels et prêts à accueillir les candidats », indique Nivojoelina Bazolimanjato, directeur des Examens au sein du ministère de l'Éducation nationale. À quelques heures du début des épreuves, les élèves et leurs parents ont effectué la traditionnelle visite des centres d'examen. Cette étape permet aux candidats de localiser leur salle et d'aborder plus sereinement leur premier examen officiel.

Au centre d'examen d'Andoharanofotsy, l'ambiance était déjà à la préparation. Dans l'après-midi d'hier, de nombreux candidats accompagnés de leurs parents sont venus repérer leur salle d'examen. La liste des candidats inscrits est affichée sur chaque porte. « Je suis venu avec mon fils pour vérifier le centre et la salle d'examen avant le jour J. Heureusement, nous avons trouvé sa salle aujourd'hui. Demain, il sera plus calme avant les épreuves, surtout qu'il s'agit de son premier examen officiel », témoigne Fara Tiana, parent d'élève.

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D'autres parents soulignent également l'importance de cette visite. « Nous sommes venus effectuer la visite de la salle d'examen afin que mon enfant puisse se repérer et être plus à l'aise demain. Cela permet de réduire le stress, surtout pour un premier examen. Toute la famille l'accompagne et l'encourage », confie Tendry, un autre parent.

Visite

Sur le plan logistique, les autorités se veulent rassurantes. Les sujets d'examen ont déjà été acheminés vers toutes les localités concernées afin d'éviter tout retard ou dysfonctionnement. « Les sujets sont prêts et ont déjà été distribués dans toutes les localités où ils doivent être utilisés », a affirmé le directeur des Examens. Cette année, un accent particulier est mis sur la sécurisation des examens. Les autorités annoncent un renforcement des mesures contre les fraudes, les fuites de sujets et les différentes formes de tricherie.

« La qualité des examens a été fortement affectée ces dernières années par la multiplication des fuites de sujets avant les épreuves. Cela compromet sérieusement l'avenir des jeunes. Nous serons fermes et intransigeants dans l'application de la loi, en collaboration avec les responsables concernés », a souligné la même source auprès du ministère de l'Éducation nationale.

Au total, 583 463 candidats sont attendus au CEPE cette année, soit une hausse de 2,11 % par rapport à 2025, où 571 367 élèves étaient inscrits à l'examen. Cette progression est notamment attribuée aux campagnes de sensibilisation et aux efforts menés pour favoriser la scolarisation des enfants à travers le pays.