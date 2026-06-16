Madagascar: Produits d'exportation - L'État prévoit le rachat de six cents tonnes de vanille

Les autorités, regroupées au sein de l'Alliance de la Vanille Malgache (AVM), veulent racheter six cents tonnes de vanille préparée auprès des producteurs. En contrepartie, les opérateurs devront acheter 3 000 tonnes de vanille verte auprès de ces derniers.

Un rachat sous conditions. Pour désengorger les stocks de vanille préparée qui ont fait chuter brutalement les prix, l'AVM propose d'en racheter six cents tonnes. Cette opération est assortie de conditions, notamment pour les exportateurs : ils devront, en contrepartie, racheter trois mille tonnes de vanille verte auprès des producteurs. Selon les explications du ministère du Commerce, l'AVM dispose d'un fonds de caisse de trente-huit millions de dollars.

« 40 % de ce fonds seront utilisés pour désengorger les stocks de vanille préparée. 30 % seront, quant à eux, utilisés pour construire et réhabiliter les infrastructures dans les régions productrices. Enfin, 25 % du budget serviront à chercher des débouchés et à nouer des partenariats pour sortir la filière de la crise », indiquait hier Haingotiana Andriamadison, ministre du Commerce et de la Consommation et présidente de l'AVM.

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L'association s'est réunie hier pour fixer ses statuts ainsi que certaines conditions préalables au rachat de ces six cents tonnes. Dimanche, les autorités avaient déjà annoncé les prix de rachat de la vanille préparée. L'AVM prévoit de racheter la vanille « cut » à 70 000 ariary le kilo, la vanille rouge à 125 000 ariary le kilo et la qualité noire à 140 000 ariary le kilo.

« La filière vanille est minée par le surstockage des produits. C'est ce qui a engendré une baisse générale des cours sur les marchés internationaux. C'est la raison pour laquelle l'AVM propose de racheter ces stocks de vanille préparée auprès des exportateurs », ajoute Haingotiana Andriamadison.

Production élevée

Les critères ont été fixés par l'AVM. Un appel à manifestation d'intérêt sera lancé auprès des opérateurs intéressés, et les dossiers soumis seront examinés par l'État. Les exportateurs devront également racheter la vanille verte auprès des producteurs. Au total, ce sont près de

3 000 tonnes de vanille verte qui devront être rachetées par ces opérateurs. Pour chaque kilo de vanille préparée racheté par l'AVM, chaque opérateur devra en racheter cinq dans les régions Diana et Sofia. Ce rachat obligatoire auprès des producteurs des deux régions est régi par des prix minima fixés entre 10 000 ariary le kilo pour la vanille verte « longue » et 5 000 ariary le kilo pour la vanille verte « courte ».

En 2025, plus de 2 000 tonnes de vanille préparée étaient stockées à Madagascar et à l'étranger, soit près de 80 % de la demande mondiale. La moitié (1 000 tonnes) était stockée sur la Grande Île. Ce surplus résulte d'une production élevée et d'un ralentissement des ventes. Lors de la campagne 2023-2024, un volume record de 4 300 tonnes avait été exporté, mais une partie significative est restée invendue. Ce surplus a été stocké pour couvrir la demande de la campagne 2026, souligne une étude sectorielle réalisée début 2025.

Un autre rapport sectoriel indique que plus de 4 400 tonnes de vanille ont été exportées de Madagascar lors des saisons précédentes, alors que la consommation mondiale annuelle se situe entre 2 500 et 2 700 tonnes. Le surplus est mis en stock afin de couvrir la demande en 2026. Selon une étude de Data Bridge Market Research, le marché mondial de la vanille s'élève à 3,34 milliards de dollars.

Ce marché est en constante augmentation, soutenu par la demande d'arômes naturels dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie, des boissons, des cosmétiques et du bien-être. Il devrait croître jusqu'à 5,17 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,2 % pour la période 2025-2030.