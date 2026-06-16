Madagascar: Russie - La coopération bilatérale regagne en dynamisme

À l'occasion de la fête nationale russe, une réception a été donnée à l'ambassade de la Russie, à Ivandry, hier. Le rebond des relations bilatérales avec Madagascar a été mis en avant.

Un nouvel élan dans les relations bilatérales entre Madagascar et la Russie. C'est ce qui a été souligné dans les prises de parole durant la réception qui s'est tenue à l'ambassade russe, à Ivandry, hier. Un événement à l'occasion de la fête nationale de la Fédération de Russie.

Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et quelques membres du gouvernement ont répondu présents à l'invitation d'Alexeï Buriak, chargé d'affaires par intérim à l'ambassade russe. « Cette année 2026 marque une évolution flagrante dans les relations bilatérales entre nos deux pays », déclare Alice N'Diaye, ministre des Affaires étrangères, qui a prononcé un discours au nom du gouvernement.

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La cheffe de la diplomatie malgache rappelle la visite officielle du colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, en Russie, en février, et d'autres visites de haut niveau et techniques qui s'ensuivirent, pour souligner ce rebond de la coopération bilatérale entre les deux pays. Un point sur lequel le chargé d'affaires russe met également l'accent. « La coopération russo-malgache se développe dans divers domaines : sécuritaire, humanitaire, scientifique, culturel et sportif», ajoute-t-il.

Une diplomatie décomplexée

Alexeï Buriak salue également la nomination de Ny Hasina Andriamanjato, nouvel ambassadeur de Madagascar en Russie. Selon lui, cette nomination « constitue une étape importante dans le renforcement de notre dialogue politique et diplomatique et renforce la coopération entre nos États dans tous les domaines d'intérêt commun ». La longévité des relations bilatérales entre Madagascar et la Russie, qui ont démarré le 29 septembre 1972, a aussi été mise en avant, hier.

D'après la cheffe de la diplomatie malgache, « les liens qui unissent Antananarivo et Moscou s'inscrivent dans la continuité ». Elle parle aussi de relations « qui s'inscrivent dans une logique de partenariat pragmatique », ainsi que de « relations constructives ». Selon ses explications, dans le contexte international actuel, « Madagascar mène une diplomatie décomplexée fondée sur la diversification de ses partenariats et la consolidation des liens existants ».

Toujours au sujet de la coopération bilatérale entre Madagascar et la Russie, Alice N'Diaye indique, par ailleurs, que « notre ambition commune est de faire évoluer nos relations bilatérales vers un partenariat plus innovant et davantage orienté vers les opportunités qui se dessinent dans des domaines tels que l'agriculture et l'énergie, les infrastructures, l'industrie, les nouvelles technologies, l'enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle ».

Le chargé d'affaires russe, quant à lui, ajoute à la liste des domaines où la coopération bilatérale entre les deux pays peut être renforcée « la prospection et l'exploitation minières, ainsi que le tourisme ».