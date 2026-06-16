Madagascar: Rallye Jovena VIII/Deuxième manche - Des pilotes en quête de revanche

Le huitième Rallye Jovena s'étalera du 19 au 21 juin dans la capitale. Trente-six équipages sont inscrits pour prendre le départ.

Trois jours de rallye riches en suspense. Trente-six équipages prendront le départ de la huitième édition du Rallye Jovena, comptant pour la deuxième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Après le Rallye Motul, disputé fin mai, ce sera le premier rallye de trois jours de la saison. Il se déroulera les 19, 20 et 21 juin aux alentours d'Anjeva, Masindray, Miadamanjaka et Androrohoro.

Quatorze épreuves spéciales chronométrées, d'une longueur totale de 103,08 km, seront au programme des concurrents. La distance totale, liaisons comprises, s'élève à 216,28 km. Cette manche s'annonce particulièrement disputée, surtout entre les principaux favoris.

La victoire lors de la manche inaugurale, le Rallye Motul 7, avait été remportée par l'équipage de l'ASACM, Mathieu Andrianjafy - Nathanaël Young, sur Subaru Impreza. Victime d'un problème de pompe, le duo de l'ASACM Olivier - Ny Anjara, au volant d'une Mitsubishi Evo X, auteur des six premiers scratchs de la première manche, avait perdu beaucoup de temps dans les deux dernières spéciales et cédé la place de leader.

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Rallye ouvert

Un autre équipage de l'ASACM, Aro Kiady - Cheyenne, sur Subaru STI R4, tentera également de rectifier le tir lors de ce rallye de trois jours. Ce jeune pilote, habitué du podium, avait dû abandonner dans l'avant-dernière spéciale il y a plus d'un mois, à la suite d'un souci de capteur.

Après une première prise en main de la Mitsubishi Yas, Frédéric Rabekoto, épaulé par Andry Tahina, fera partie des challengers potentiels dans le peloton de tête. De son côté, Tahina Razafinjoelina, vainqueur de la dernière manche de la saison précédente, figure également parmi les cadors attendus de cette prochaine manche, après son abandon précoce dès l'entame du premier rallye de la saison.

Le club ASACM proposera quatre spéciales spectacle au public à la gare Fisandratana, à Amoronakona, lors de ce huitième Rallye Jovena. Trois épreuves spéciales seront au programme de la première journée. Le premier slalom réservé aux spectateurs se disputera de nuit et bouclera la première étape. Six épreuves spéciales sont prévues le samedi, dont les deux dernières seront des super spéciales réservées aux spectateurs. Ce même slalom spectacle d'Amoronakona clôturera le rallye le dimanche.