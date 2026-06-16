Sénégal: Connecter le monde sans réseau terrestre - La fusée Zhuque-2 ouvre une nouvelle ère des communications spatiales Zhao Zhijin

Un avenir dans lequel l'on peut regarder des vidéos et passer des appels vidéo même dans les zones sans signal mobile est de plus en plus proche. Le récent lancement spatial de l'aérospatiale commerciale chinoise, la fusée Zhuque-2, rend cette vision plus concrète que jamais. Symbole mythique de l'ancienne civilisation chinoise, le Zhuque, oiseau sacré ancestral, est devenu un nouveau symbole du rêve de l'exploration spatiale de l'humanité.

Le 9 juin, la fusée améliorée Zhuque-2 Vol 6 a réalisé un lancement réussi de deux satellites de communication dans une mission « une fusée, deux satellites » sur la zone d'innovation aérospatiale commerciale de Dongfeng. C'est une nouvelle mission accomplie avec succès par Landspace, une entreprise majeure de l'aérospatiale civile chinoise.

Bien que le lancement de plusieurs satellites par une seule fusée soit aujourd'hui courant dans le secteur spatial, cette mission revêt une importance particulière. Les satellites embarqués sont dédiés à la vérification expérimentale de technologies clés, notamment la connexion directe téléphone-satellite et l'intégration des réseaux terre-espace, qui influenceront profondément nos modes de vie futurs.

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Pour comprendre la technologie de connexion directe téléphone-satellite, il faut d'abord connaître le principe de fonctionnement des réseaux mobiles actuels. Aujourd'hui, nos visionnages de vidéos et appels vidéo dépendent entièrement des stations de base terrestres. Dans les déserts, les montagnes reculées et les zones maritimes sans infrastructure réseau, le signal est faible ou inexistant, ce qui coupe toute communication.

La future technologie de connexion directe au satellite va résoudre ce problème. Sans aucun équipement externe, un téléphone portable ordinaire pourra se connecter directement à un satellite pour accéder aux services réseau. C'est comme installer des stations de base dans l'espace, ce qui élargit considérablement la couverture du réseau de communication. Désormais, les zones jadis sans service mobile bénéficieront d'une connexion stable, mettant fin aux situations d'absence totale de communication.

Un point remarquable : la technologie testée par la Chine n'est pas une simple communication étroite d'urgence. Il s'agit d'un service haut débit équivalent à la 4G, capable de supporter les visionnages de vidéos et les appels vidéo en continu, pour un usage civil quotidien.

À l'échelle mondiale, la technologie chinoise de connexion haut débit directe sans équipement externe pour téléphones civils est à la pointe du progrès. Dans ce domaine spécifique, elle présente des avantages différenciés par rapport aux systèmes étrangers disposant d'un grand nombre de satellites en orbite.

Cette mission, réalisée par la fusée Zhuque-2 améliorée Vol 6 (numéro de série de la fusée), est la huitième mission de vol de l'ensemble de la gamme Zhuque-2 et une nouvelle réussite. Outre la valeur civile des satellites embarqués, la fusée intègre de nombreuses innovations techniques. Elle adopte un nouveau système de séparation des premier et deuxième étages, inspiré des technologies de la Zhuque-3, ce qui jette les bases de la future réutilisation des fusées et de la réduction des coûts de lancement.

De plus, le châssis du moteur du second étage utilise désormais la technologie de formage 3D monobloc, qui remplace l'ancienne méthode d'assemblage par segments. Cette innovation améliore la résistance à l'usure et la capacité de charge de la structure, tout en simplifiant les procédés de production et en augmentant l'efficacité. Comme l'indique sa dénomination « améliorée », la Zhuque-2 ne se contente pas de lancements réussis et stables, elle optimise sans cesse ses technologies et ses systèmes.

Symbole ancestral chinois de bonheur, de prospérité et de vitalité, le Zhuque est aujourd'hui devenu un emblème de l'aérospatiale commerciale chinoise. Fidèle à sa symbolique, la fusée Zhuque poursuit son exploration spatiale avec des innovations constantes, volant vers des cieux plus lointains pour apporter de nouvelles possibilités d'exploration et de bien-être à l'humanité.