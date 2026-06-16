Sénégal: Recettes budget général - 1 149,7 milliards de francs CFA cumulés à fin mars 2026

Au Sénégal, les recettes du budget général, en cumul, se sont établies à 1 149,7 milliards à fin mars 2026, soit 19,4 % de l'objectif annuel de la LFI 2026 fixé à 5 932,2 milliards. C'est ce qui ressort du rapport trimestriel d'exécution du budget au 31 mars 2026, publié lundi par le ministère de tutelle.

La mobilisation des ressources budgétaires au titre du premier trimestre 2026 s'est déroulée dans un environnement international marqué par le déclenchement des tensions au Moyen-Orient et les perturbations induites sur les cours mondiaux des produits pétroliers, en lien avec la fermeture quasi-totale du détroit d'Ormuz.

« Dans ce contexte, les recettes du budget général, en cumul, se sont établies à 1 149,7 milliards à fin mars 2026, soit 19,4 % de l'objectif annuel de la LFI 2026 fixé à 5 932,2 milliards. Ce niveau de mobilisation a été essentiellement porté par les recettes fiscales et non fiscales dont les recouvrements sont ressortis à 1136,7 milliards », informe le ministère en charge des Finances du Sénégal.

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D'après le document, les dons se sont établis à 13,0 milliards. Par rapport au premier trimestre 2025, les recettes budgétaires totales ont progressé de 121,8 milliards. Concernant les recettes fiscales, elles se sont établies à 1095,7 milliards à fin mars 2026, soit 96,2 % de la cible trimestrielle de 1138,7 milliards et 20,3 % de l'objectif annuel de la Loi de finances initiale (LFI).

« En glissement annuel, elles affichent une progression de 135,4 milliards ou 14,1 %, attribuable à la dynamique combinée des impôts sur les sociétés, bénéficiant de la bonne tenue des activités extractives, et des impôts indirects intérieurs », poursuit le texte.

395,3 milliards de francs CFA d'impôts directs recouvrés

Par rapport aux impôts directs, la même source souligne qu'ils ont été recouvrés pour un montant de 395,3 milliards à fin mars 2026, représentant 97,5 % de la cible trimestrielle de 405,5 milliards. En référence à la même période de l'année 2025, ils sont à la hausse de 1,8 milliard, en raison principalement des performances enregistrées au niveau de l'impôt sur les sociétés estimé à 20,5 milliards et de l'IRVM/IRCM qui s'est situé à 5,6 milliards.

Ces données ont été partiellement atténuées par la sous-réalisation de l'impôt sur le revenu de 25,5 milliards. Les principales composantes se déclinent comme suit :

L'impôt sur les sociétés (IS) : 154,5 milliards recouvrés pour une cible de 138,8 milliards, soit un taux d'exécution de 111,3 % et une hausse de 20,5 milliards (+15,3 %) en glissement annuel. Cette progression est principalement attribuable, selon la tutelle à l'IS sur le pétrole, dont le rendement atteint 14,0 milliards au titre du premier trimestre 2026, en lien avec des paiements anticipés de la part de plusieurs opérateurs du secteur extractif. Pour sa part, l'IS hors pétrole est ressorti à 140,5 milliards mobilisés pour 138,3 milliards visés.

177,0 milliards d'impôt sur le revenu collectés pour une cible de 214,1 milliards

L'impôt sur le revenu (IR) : 177,0 milliards, pour une cible de 214,1 milliards, soit un taux de réalisation de 82,7 % et une baisse de 25,5 milliards (-12,6 %) en glissement annuel. La moins-value enregistrée tient, d'une part, au profil saisonnier des recouvrements d'IR et, d'autre part, au faible niveau de recouvrement de la retenue à la source sur les revenus pétroliers (RAS pétrole), 5,8 milliards recouvrés sur un objectif de 67,8 milliards.

Par contre, les retenues à la source sur les salaires de la fonction publique (retenues CCAP) se sont chiffrées à 13,1 milliards, soit 89,7 % de la cible de 14,6 milliards, légèrement en hausse par rapport aux 13,0 milliards recouvrés au premier trimestre 2025.

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La contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE) : 14,1 milliards, soit 101,4 % de la cible de 13,9 milliards, en légère baisse de 0,8 milliard (-5,4 %) en glissement annuel.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRVM/IRCM) : 44,6 milliards recouvrés pour une cible de 31,0 milliards, soit un taux de réalisation de 143,9 % et une hausse de 5,6 milliards en glissement annuel. Cette performance traduit l'intensification des flux de revenus mobiliers distribués dans le contexte de dynamisme des revenus financiers.

La taxe sur les plus-values immobilières : 5,1 milliards mobilisés pour une cible de 3,9 milliards, soit un taux de 130,8 % et une hausse de 1,9 milliard en glissement annuel, en lien avec la reprise des transactions patrimoniales entamée au second semestre 2025.