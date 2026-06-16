Sénégal: Communication gouvernementale - Bakary Sarr prône une approche « moderne, transparente et accessible »

Le nouveau ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Dr Bakary Sarr, a affirmé lundi sa volonté de bâtir une communication publique « moderne, transparente, crédible et accessible à tous », à l'occasion de la cérémonie de passation de service tenue, ce lundi, à Dakar.

Nommé dans le nouveau gouvernement, Dr Sarr a officiellement pris fonction après avoir succédé à Aliou Sall au département de la Communication et à Marie Rose Khady Fatou Faye au poste de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement.

Le nouveau ministre a exprimé sa « profonde reconnaissance » au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'au Premier ministre, Ahmadou Al Amine Lo, pour la confiance placée en sa personne.

« Cette confiance constitue pour moi un immense honneur, mais également une responsabilité exigeante qui m'engage à servir avec loyauté, rigueur, humilité et un attachement indéfectible aux valeurs de la République », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rendant hommage à son prédécesseur, Marie Rose Khady Fatou Faye, Dr Sarr a salué son « professionnalisme », son « sens de l'État » et sa « remarquable maîtrise de la communication institutionnelle ».

Il a souligné que le ministère qu'il dirige désormais occupe « une place centrale dans l'architecture institutionnelle » du pays, dans un contexte marqué par l'accélération des flux d'information et les mutations technologiques.

Le nouveau porte-parole du gouvernement a annoncé sa volonté de renforcer les relations entre les institutions de la République, de consolider le dialogue démocratique et de promouvoir « une information juste et équilibrée ».

« Nous poursuivrons également les efforts visant à rapprocher l'action publique des citoyens, dans un esprit de transparence, d'écoute et de responsabilité », a-t-il assuré.

Le ministre a enfin réaffirmé son engagement à exercer ses nouvelles fonctions « avec humilité, écoute, ouverture et sens élevé de l'État », afin de contribuer au renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions.

« Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui m'attend, mais je l'aborde avec confiance, détermination et foi dans les capacités de notre administration et de notre peuple », a conclu Dr Bakary Sarr.