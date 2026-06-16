Afrique: Nations unies - Le Sénégalais Bacre Waly Ndiaye confirmé pour un nouveau mandat au Comité des droits de l'homme

Le Gouvernement sénégalais a salué, ce lundi, la réélection de Bacre Waly Ndiaye en qualité de membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2027-2030.

Cette réélection est intervenue à l'issue du scrutin organisé le 15 juin à New York, dans le cadre de la 42e Réunion des États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans un communiqué publié par le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, le Gouvernement estime que ce renouvellement de mandat constitue « une reconnaissance éloquente des compétences, de l'intégrité et de l'engagement » de M. Ndiaye en faveur de la promotion et de la protection des droits humains.

Les autorités sénégalaises considèrent également que cette réélection traduit la confiance renouvelée de la communauté internationale dans la contribution de l'expert sénégalais aux travaux du Comité et au renforcement du système international de protection des droits fondamentaux.

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Le Gouvernement a adressé ses remerciements aux États parties ayant soutenu la candidature du Sénégal, soulignant que ce soutien reflète la considération dont jouit le pays au sein des instances multilatérales ainsi que son engagement constant en faveur des droits de l'homme, de l'État de droit et de la coopération internationale.

Selon le communiqué, cette réélection contribuera au renforcement de la représentation africaine au sein des mécanismes conventionnels des Nations Unies et permettra de poursuivre les efforts en faveur de la mise en oeuvre effective du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Sénégal a, par ailleurs, réaffirmé son attachement aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies ainsi que son engagement en faveur de la promotion et de la protection de tous les droits humains.