Afrique: Mondial 2026 - Le plan de Petkovic pour écrire l'histoire avec l'Algérie

La sélection algérienne de football prépare sa participation à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec l'ambition de réaliser un parcours historique et de dépasser les huitièmes de finale atteints lors du Mondial 2014 au Brésil.

Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, entend s'appuyer sur une approche tactique flexible, adaptée à la qualité des adversaires et aux forces de son effectif.

Un système prudent face à l'Argentine

L'Algérie débutera son parcours le 17 juin face à l'Argentine, championne du monde en titre. Pour cette rencontre, Petkovic pourrait privilégier un schéma en 3-5-2, destiné à renforcer la solidité défensive et à limiter les espaces face à une attaque redoutable.

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Ce dispositif viserait à neutraliser les principaux atouts offensifs argentins, tout en assurant une meilleure protection du bloc équipe. Il pourrait cependant réduire les solutions offensives sur les ailes.

Un 4-3-3 plus offensif contre la Jordanie

Lors de la deuxième journée, face à la Jordanie, le sélectionneur pourrait opter pour un système plus offensif en 4-3-3. Cette approche viserait à prendre l'initiative du jeu et à faire la différence dans une rencontre jugée déterminante pour la qualification.

Dans une édition élargie à 48 équipes, où les deux premiers de chaque groupe ainsi que les meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale, ce match pourrait s'avérer décisif pour les Fennecs.

Adaptation tactique face à l'Autriche

Pour le troisième match du groupe contre l'Autriche, Petkovic devrait adapter son dispositif en fonction des résultats des deux premières rencontres. Plusieurs systèmes sont envisagés, dont le 3-5-2, le 4-3-3 ou le 4-2-3-1.

L'Autriche, dirigée par le technicien allemand Ralf Rangnick, évolue généralement en 4-2-3-1 et propose un jeu structuré et intense. Cette confrontation s'annonce donc comme un duel tactique entre deux entraîneurs réputés pour leur capacité d'adaptation.

Au-delà de la phase de groupes, l'Algérie ambitionne de poursuivre son parcours le plus loin possible dans la compétition et de signer la meilleure performance de son histoire en Coupe du monde.

Avec un effectif expérimenté et une approche tactique évolutive, les Fennecs espèrent franchir un cap et s'imposer comme l'une des révélations du Mondial 2026.