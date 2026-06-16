Afrique: Qui est Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de la Tunisie ?

Hervé Renard a été nommé, lundi soir 15 juin 2026, sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne de football jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026, a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF).

Selon l'accord conclu entre les parties, une éventuelle prolongation de collaboration sera discutée après le Mondial, en fonction des objectifs sportifs atteints.

Cette nomination intervient dans un contexte d'urgence sportive, visant à relancer les performances de la sélection tunisienne, à la suite de la séparation à l'amiable avec l'ancien sélectionneur Sabri Lamouchi, consécutive à la lourde défaite face à la Suède (5-1) lors du match d'ouverture du tournoi.

Le technicien français doit rejoindre sans délai le groupe tunisien actuellement basé au Mexique afin de prendre en main l'équipe, réorganiser le dispositif tactique et préparer le deuxième match de la phase de groupes face au Japon, considéré comme décisif pour la suite du parcours mondial.

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Un entraîneur habitué aux situations de crise et aux exploits

Âgé de 57 ans, Hervé Renard s'est imposé comme l'un des entraîneurs les plus expérimentés du football international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, grâce à plusieurs performances marquantes en sélection nationale.

Il a dirigé notamment : la Zambia national football team, avec laquelle il remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 ; la Ivory Coast national football team, sacrée championne d'Afrique en 2015 ; la Morocco national football team, qu'il qualifie pour la Coupe du monde 2018 après vingt ans d'absence ; la Saudi Arabia national football team, avec laquelle il signe une victoire historique contre l'Argentine (2-1) lors du Mondial 2022.

Ancien défenseur formé en France, Hervé Renard a connu une carrière de joueur modeste avant de devenir entraîneur. Il a notamment évolué à l'AS Cannes aux côtés de Zinedine Zidane, puis au Stade de Vallauris et au SC Draguignan, où il a mis fin à sa carrière de joueur.

Il a ensuite construit sa réputation d'entraîneur à travers plusieurs expériences en clubs et en sélections nationales, devenant l'un des techniciens les plus reconnus pour sa capacité à transformer rapidement les dynamiques d'équipe.

Avec cette nomination, la Tunisie mise sur l'expérience et le palmarès d'un entraîneur réputé pour ses interventions rapides et ses résultats en contexte difficile. L'objectif immédiat est clair : stabiliser la sélection et relancer ses ambitions dans ce Mondial 2026.