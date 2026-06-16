Tunisie: Le Kef - La grêle endommage des cultures céréalières après de fortes pluies

De fortes pluies accompagnées de chutes de grêle se sont abattues sur plusieurs zones du gouvernorat du Kef dans la soirée du lundi 15 juin 2026, causant des dégâts touchant des cultures céréalières et des arbres fruitiers, selon des responsables locaux.

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche du Kef, Mounir Labidi, a indiqué que les dommages ont concerné plusieurs superficies agricoles, notamment dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef ainsi que dans les zones ouest et est du Kef.

Selon la même source, les services de la délégation régionale du développement agricole ainsi que l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche effectueront, dès le lendemain, des sorties de terrain afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Un rapport sera ensuite transmis aux autorités concernées pour les suites nécessaires, si besoin.