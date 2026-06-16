Tunisie: Le Kef - La grêle endommage des cultures céréalières après de fortes pluies

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

De fortes pluies accompagnées de chutes de grêle se sont abattues sur plusieurs zones du gouvernorat du Kef dans la soirée du lundi 15 juin 2026, causant des dégâts touchant des cultures céréalières et des arbres fruitiers, selon des responsables locaux.

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche du Kef, Mounir Labidi, a indiqué que les dommages ont concerné plusieurs superficies agricoles, notamment dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef ainsi que dans les zones ouest et est du Kef.

Selon la même source, les services de la délégation régionale du développement agricole ainsi que l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche effectueront, dès le lendemain, des sorties de terrain afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Un rapport sera ensuite transmis aux autorités concernées pour les suites nécessaires, si besoin.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.