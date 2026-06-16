Tunisie: La médina de Tunis lance la restauration de huit sabbats et quatre arcs historiques

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Éléments emblématiques de la médina de Tunis, sabbats et arcs seront désormais restaurés dans le cadre de la première phase de la quatrième tranche de réhabilitation lancée par la municipalité de la ville de Tunis.

Le chantier ciblera huit sabbats et quatre arcs situés dans trois circonscriptions : Tunis-Médina, Bab Souika et Sidi El Béchir.

Ces passerelles couvertes traditionnelles et arcs, qui structurent les ruelles historiques et soutiennent un bâti centenaire, font l'objet d'une réhabilitation minutieuse.

Sécuriser les piétons et les riverains, protéger le patrimoine architectural, et soigner l'esthétique de la ville historique, tels sont les trois impératifs que ce projet entend concilier, précise la même source.

L'Association de sauvegarde de la médina de Tunis supervise le suivi des travaux, en coordination étroite avec les services techniques municipaux.

Contrôle, planification, cohérence : rien n'est laissé au hasard dans un tissu urbain aussi dense et sensible.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.