Tunisie: La médina de Tunis lance la restauration de huit sabbats et quatre arcs historiques

Éléments emblématiques de la médina de Tunis, sabbats et arcs seront désormais restaurés dans le cadre de la première phase de la quatrième tranche de réhabilitation lancée par la municipalité de la ville de Tunis.

Le chantier ciblera huit sabbats et quatre arcs situés dans trois circonscriptions : Tunis-Médina, Bab Souika et Sidi El Béchir.

Ces passerelles couvertes traditionnelles et arcs, qui structurent les ruelles historiques et soutiennent un bâti centenaire, font l'objet d'une réhabilitation minutieuse.

Sécuriser les piétons et les riverains, protéger le patrimoine architectural, et soigner l'esthétique de la ville historique, tels sont les trois impératifs que ce projet entend concilier, précise la même source.

L'Association de sauvegarde de la médina de Tunis supervise le suivi des travaux, en coordination étroite avec les services techniques municipaux.

Contrôle, planification, cohérence : rien n'est laissé au hasard dans un tissu urbain aussi dense et sensible.