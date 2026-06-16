Tunisie: Les perturbations météorologiques au pays touchent à leur fin

Les perturbations météorologiques qui ont touché plusieurs régions de Tunisie au cours des derniers jours sont désormais terminées, a indiqué mardi le professeur agrégé de géographie et chercheur en climatologie, Amer Bahba.

Selon l'expert, il ne s'agit pas de dépressions classiques, mais d'une situation d'instabilité atmosphérique, fréquente durant les périodes de transition entre le printemps et l'été.

Le climatologue précise que les températures devraient rester globalement stables dans les prochains jours, proches des moyennes saisonnières ou légèrement supérieures.

Il ajoute que les conditions météorologiques évolueront progressivement vers plus de stabilité, tout en maintenant la possibilité de quelques averses sur les zones de relief.

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Les dernières perturbations ont été marquées par des précipitations particulièrement importantes sur de courtes durées.

Dans le gouvernorat de Siliana, les quantités de pluie ont atteint 91 mm, provoquant un important ruissellement des oueds et des inondations localisées dans la délégation du Krib. Dans le gouvernorat voisin du Kef, 51 mm ont également été enregistrés.

Ces pluies ont notamment entraîné le débordement de l'oued Melah dans la ville de Gaâfour.

D'autres régions ont également été touchées. Le gouvernorat de Zaghouan a enregistré 33 mm de pluie en un temps très court.

Dans le gouvernorat de Mahdia, les vents violents accompagnant les cellules orageuses ont provoqué la chute de plusieurs arbres de grande taille.

Ces perturbations ont concerné plusieurs régions du pays, avec une forte intensité et des précipitations concentrées sur des périodes très courtes, entraînant des ruissellements importants et des crues soudaines dans plusieurs gouvernorats.