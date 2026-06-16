Tunisie: Avis de circulation - Déviation routière majeure pendant une semaine sur la RN1

La circulation vers Tunis et Radès sera déviée de nuit par la rue de la Chimie dès ce soir du mardi 16 juin 2026. Et ce, suite à l'explosion d'un gazoduc survenue près de la station Total, le ministère de l'Équipement lance un chantier de sécurisation du réseau d'eaux pluviales.

Les automobilistes empruntant l'entrée Sud de la capitale vont devoir adapter leurs itinéraires nocturnes. Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a, en effet, annoncé le démarrage d'un chantier d'envergure sur la Route Nationale 1 (RN1), précisément au point kilométrique 6+700. Cette intervention technique fait suite aux dégâts causés par la récente explosion d'un gazoduc à proximité de la station-service Total, en amont du noeud routier de Chouchet Radès. Les équipes vont procéder à la modification structurelle et à la déviation d'un collecteur d'évacuation des eaux de pluie.

Afin de ne pas asphyxier le trafic routier sur cet axe principal, les autorités ont opté pour des horaires décalés. Les opérations lourdes de génie civil seront exclusivement réalisées de nuit, s'étalant ainsi de 22h00 jusqu'à 5h00 du matin. Ce dispositif, conçu pour préserver la fluidité de la circulation pendant les heures de pointe diurnes, débute ce mardi 16 juin 2026 et est programmé pour une durée totale de sept jours consécutifs.

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Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera totalement fermée sur la portion concernée. Un plan de déviation obligatoire a été mis en place : le flux de véhicules en provenance du Sud et se dirigeant soit vers le centre-ville de Tunis, soit vers le carrefour de Chouchet Radès, sera redirigé via la rue de la Chimie.

Le ministère de l'Équipement exhorte les usagers de la route à observer la plus grande vigilance à l'approche du chantier. Il est impératif de respecter scrupuleusement la signalisation temporaire ainsi que les consignes des forces de l'ordre et des équipes techniques déployées sur le terrain pour éviter tout ralentissement et afin de garantir la sécurité des agents et des usagers de la route.