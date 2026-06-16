Afrique: Où suivre en direct le match Algérie-Argentine au Mondial 2026 ?

Le match entre l'Algérie et l'Argentine, comptant pour la Coupe du monde 2026, suscite une forte attente chez les supporters algériens. Cette rencontre de prestige opposera les Fennecs aux champions du monde en titre dans un duel programmé dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 heure locale à Kansas City, soit 02h00 du matin en Algérie et en Tunisie et 04h00 à La Mecque, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce choc face à l'Argentine constitue l'un des rendez-vous majeurs de cette édition 2026 pour la sélection algérienne, qui espère créer la surprise face à l'un des favoris du tournoi.

Malgré l'horaire tardif pour les supporters en Algérie et en Europe, la rencontre devrait bénéficier d'une large audience internationale en raison de son enjeu et de son prestige.

Les supporters algériens pourront suivre la rencontre en direct sur plusieurs chaînes. La diffusion sera assurée par la télévision publique algérienne ENTV via la chaîne Al Aoula (programme national), permettant un accès gratuit au match.

La rencontre sera également retransmise par beIN Sports Max 1, avec les commentaires du journaliste sportif Hafid Derradji, figure emblématique des grandes soirées footballistiques.