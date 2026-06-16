Algérie: La composition probable des Fennecs face à l'Argentine au Mondial 2026

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

La sélection algérienne de football devrait aligner une équipe proche de son onze type pour affronter l'Argentine lors de son match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, une rencontre particulièrement attendue dans le groupe J.

Les Fennecs, engagés dans leur cinquième participation à une phase finale de Mondial, abordent cette compétition avec ambition face au champion du monde en titre. La rencontre se disputera dans un contexte de préparation jugé encourageant, marqué par de bons résultats lors des derniers matchs amicaux.

Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, devrait s'appuyer sur un système à quatre défenseurs, notamment en raison de l'incertitude entourant la condition physique du défenseur Ramy Bensebaini, encore en phase de reprise après une blessure au pied.

Dans les buts, Luca Zidane est pressenti pour débuter la rencontre. En défense, la composition probable inclut Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd et Rayan Aït-Nouri.

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Au milieu de terrain, le trio attendu devrait être composé de Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui et Ibrahim Maza, avec pour objectif d'assurer la maîtrise du ballon et la fluidité dans la construction du jeu.

En attaque, le sélectionneur suisse devrait miser sur l'expérience du capitaine Riyad Mahrez, associé à Amine Gouiri et Mohamed Amine Amoura. Malgré une baisse de régime récente, ce dernier conserve la confiance du staff technique.

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