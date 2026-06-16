Tunisie: Nouveau sélectionneur, nouveau staff, nouvelle feuille de route

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé mardi soir la nomination du technicien français Hervé Renard à la tête de la sélection nationale, en remplacement de Sabri Lamouchi, dont le contrat a été résilié à l'amiable au lendemain de la lourde défaite concédée face à la Suède (1-5) lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

L'annonce a été faite par le porte-parole officiel de la Fédération, Moez Mestiri, dans une déclaration à l'agence TAP.

Selon la même source, la FTF a également décidé de mettre fin aux fonctions de l'ensemble du staff technique ayant accompagné Sabri Lamouchi, notamment l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, le préparateur physique et l'analyste vidéo. Seul Wahbi Khazri est maintenu au sein de l'encadrement technique.

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Quelques heures seulement après la défaite face à la Suède, plusieurs sources évoquaient déjà un départ imminent de Sabri Lamouchi et l'examen de plusieurs profils pour assurer la succession à la tête des Aigles de Carthage. Des discussions ont alors été engagées entre la Fédération tunisienne de football et Hervé Renard, ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite, libre de tout engagement depuis son départ de l'équipe de France féminine.

Les négociations ont rapidement abouti à un accord entre les deux parties. Celui-ci prévoit, dans un premier temps, un contrat couvrant la fin du parcours de la Tunisie à la Coupe du monde 2026. Une évaluation sera effectuée à l'issue de la compétition afin de déterminer l'opportunité d'une prolongation de la collaboration en fonction des résultats obtenus.

Hervé Renard prendra officiellement ses fonctions dès ce mardi. Il sera accompagné d'un entraîneur des gardiens et d'un analyste de la performance qu'il choisira lui-même. La nouvelle organisation technique comprendra également Mondher Kebaïer en qualité de directeur technique national, un entraîneur adjoint tunisien et éventuellement un autre adjoint français. Anas Gazouz rejoindra également le staff en tant que préparateur physique.

La décision de la Fédération intervient dans un contexte sportif particulièrement délicat. Nommé le 20 janvier dernier à la tête de la sélection tunisienne, Sabri Lamouchi quitte ses fonctions après seulement quelques mois d'exercice. Son bilan se limite à une victoire en match amical contre Haïti (1-0), un match nul face au Canada (0-0) et trois défaites contre l'Autriche (0-1), la Belgique (0-5) et la Suède (1-5).

Pour relancer les Aigles de Carthage, la Fédération a choisi de s'appuyer sur l'expérience d'Hervé Renard, l'un des entraîneurs les plus titrés du football africain. Le technicien français s'est illustré en remportant la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 puis avec la Côte d'Ivoire en 2015. Il a également dirigé les sélections du Maroc et de l'Arabie saoudite avant de prendre les commandes de l'équipe de France féminine, qu'il a menée jusqu'en finale de la Ligue des Nations féminine de l'UEFA en 2024.

Au niveau des clubs, Hervé Renard a notamment entraîné le LOSC Lille, le FC Sochaux, l'AS Cherbourg et l'USM Alger.

Le nouveau sélectionneur aura pour première mission de préparer le deuxième match de la Tunisie dans cette Coupe du monde. Les Aigles de Carthage affronteront le Japon le 21 juin avant de conclure la phase de groupes face aux Pays-Bas le 26 juin. Deux rencontres décisives pour les espoirs tunisiens de qualification au second tour du Mondial 2026.