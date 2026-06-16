Sénégal: CFEE 2026 - Les épreuves prévues les 17 et 18 juin

Les candidats au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) vont composer les 17 et 18 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national. À la veille de cet examen, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un appel à la responsabilité des élèves, des parents et des enseignants afin d'assurer le bon déroulement des épreuves.

Dans un communiqué, le département dirigé par Moustapha Mamba Guirassy rappelle que la nouvelle formule du CFEE permettra d'effectuer la correction et la proclamation des résultats directement dans les centres d'examen. Les résultats devraient ainsi être disponibles dans un délai de dix jours après les épreuves.

Le ministère insiste également sur le respect strict des règles en vigueur dans les centres d'examen. L'introduction de téléphones portables, de montres connectées, d'écouteurs Bluetooth, de tablettes ou de tout autre moyen de communication électronique est formellement interdite. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autorités éducatives invitent par ailleurs les parents à accompagner leurs enfants en veillant à leur repos, à leur ponctualité et au respect des consignes. Les enseignants et encadreurs sont également encouragés à poursuivre leurs efforts d'accompagnement afin de permettre aux candidats d'aborder les épreuves dans les meilleures conditions.

« À quelques jours de cet important rendez-vous scolaire, il est demandé à tous les candidats de faire preuve de discipline, de sérénité et de responsabilité », souligne le ministère dans son communiqué.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a enfin adressé ses voeux de réussite à l'ensemble des candidats qui s'apprêtent à franchir cette étape importante de leur parcours scolaire.