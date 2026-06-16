Afrique: Journée de l'enfant africain - L'AJS alerte sur l'accès à l'eau et à l'assainissement au Sénégal

À l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant africain, commémorée chaque 16 juin, l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a lancé un appel en faveur d'une meilleure effectivité des droits des enfants au Sénégal, en mettant l'accent sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène.

Placée sous le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique », l'édition 2026 met en lumière les difficultés auxquelles sont encore confrontés de nombreux enfants sénégalais, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Selon l'AJS, des milliers d'entre eux demeurent privés d'un accès adéquat à ces services essentiels, avec des conséquences directes sur leur santé, leur éducation, leur sécurité et leur développement.

L'organisation relève notamment que, dans certaines localités, des enfants parcourent encore de longues distances pour s'approvisionner en eau, une situation qui affecte leur scolarité et leur bien-être. D'autres évoluent dans des environnements dépourvus d'infrastructures sanitaires adéquates, les exposant à des maladies évitables et à diverses formes de vulnérabilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son communiqué, l'AJS rappelle que « l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène constitue un droit humain fondamental et une condition indispensable à la réalisation de nombreux autres droits de l'enfant ». Elle souligne également que cet engagement est consacré par plusieurs instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Sénégal, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ainsi que l'Objectif de développement durable n°6.

L'association estime que garantir l'accès à ces services de base relève d'une exigence de dignité, de justice sociale et de respect des droits humains. Elle insiste aussi sur la nécessité d'une mobilisation collective impliquant l'État, les collectivités territoriales, la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés.

L'AJS met par ailleurs en avant la participation des enfants aux décisions qui les concernent. Elle considère qu'ils doivent être reconnus comme des acteurs du changement, notamment dans la protection de l'environnement, la préservation des ressources en eau et la promotion de comportements favorables à la santé publique.

Afin qu'aucun enfant ne soit privé de ce droit fondamental, l'organisation appelle enfin les pouvoirs publics à renforcer les investissements dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, à réduire les disparités territoriales et à mettre en oeuvre des politiques publiques inclusives garantissant un accès universel et durable à ces services essentiels pour tous les enfants du Sénégal.