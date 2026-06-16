Tunisie: Coupe du monde 2026 - Hervé Renard prend les rênes de la Tunisie après le départ de Sabri Lamouchi

La Tunisie a décidé de réagir rapidement après sa lourde défaite face à la Suède (5-1), concédée lundi à Monterrey dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Au lendemain de ce revers historique, la Fédération tunisienne de football a officialisé le départ de Sabri Lamouchi de son poste de sélectionneur.

Le technicien franco-tunisien quitte les Aigles de Carthage après un bilan jugé insuffisant, avec une seule victoire en cinq rencontres. Cette contre-performance face aux Scandinaves aura précipité son éviction alors que la sélection tunisienne joue sa survie dans la compétition.

Pour lui succéder, la Fédération a choisi de miser sur l'expérience en nommant Hervé Renard. Réputé pour son expertise du football africain et ses succès sur le continent, le technicien français arrive en urgence afin de préparer le match décisif contre Japon prévu samedi.

Avec cette nomination, Hervé Renard s'apprête à diriger une troisième sélection différente en phase finale de Coupe du monde, une performance rare dans le football international. La Tunisie devient également la cinquième sélection africaine qu'il prend en main au cours de sa carrière, confirmant son statut de spécialiste des équipes nationales du continent.