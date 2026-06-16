Sénégal: Mondial 2026 - Sénégal-France, acte 2

Il y a 24 ans, un certain Papa Bouba Diop secouait le monde du football. Le 31 mai 2002, au Japon, le Sénégal, lors de sa toute première participation à une Coupe du monde, renversait les champions du monde en titre, la France de Zidane, Henry et Trezeguet sur le score de 1-0.

Ce 16 juin 2026 à 19 heures GMT, les deux équipes se retrouvent cette fois aux Etats-Unis, avec des enjeux totalement différents car le Sénégal n'est plus considéré comme un petit poucet de la compétition, mais comme un grand qui peut renverser la table des cadors.

Ce soir au MetLife Stadium de New Jersey, les deux sélections vont s'affronter pour la deuxième fois seulement de leur histoire. Il faut remonter à 2002 pour trouver leur unique confrontation. Aujourd'hui, les Lions rêvent de récidiver. Ce choc est bien plus qu'un match de groupe. Il oppose l'ancienne puissance coloniale à l'une de ses ex-colonies.

Plusieurs matchs dans le match

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Mbappé vs Niakhaté

Le duel du soir. Mbappé, avant-centre français, va se retrouver face à Mouss Nikhté dans l'axe. Mbappé cherchera à attaquer l'espace dans le dos de la défense pour faire mal. Niakhaté, qui sort d'une excellente saison à Lyon, devra être impeccable défensivement.

Sadio Mané vs Jules Koundé

L'autre duel tout aussi électrique, mettra aux prises Sadio Mané, expérimenté et en pleine forme après une CAN 2025 exceptionnelle (champion plus le titre de meilleur joueur), va attaquer le flanc gauche français. Jules Koundé, qui devrait être aligné au poste de latéral droit, sera chargé de l'arrêter. Il aura intérêt à être aux aguets car une faille, et l'attaquant d'Al-Nassr en profite.

Dembélé vs Elhadj Malick Diouf

Le duel entre Elhadj Malick Diouf et Michael Olise était attendu, mais la confrontation directe pour le latéral sénégalais ser contre Ousmane Dembélé puisqu'Olise devrit être aligné dans l'axe. Nénmoins, Elhadj Malick Diouf ne gagne pas au change puisqu'il se frottera au Ballon d'or en titre. L'une des clés de cette rencontre est à chercher dans ce combat qui s'annonce explosif.

L'empire du milieu

La bataille du milieu de terrain sera à suivre de près ce soir. Pape Thiaw, qui devrait aligner son traditionnel 4-3-3 face u 4-2-3-1 français, misera sur le surnombre au coeur du jeu pour dominer les débats.

Pape Gueye, Gana Gueye, Lamine Camara, voire Habib Diarra ou Bara Sapoko Ndiaye, auront un rôle majeur à jouer face à la bande à Aurélien Tchouaméni. Le duel de l'entrejeu sera crucial : si le Sénégal parvient à y prendre le pouvoir, le match sera facilité.

Nicolas Jackson vs Upamecano

L'attaquant de Chelsea contre le défenseur du Bayern Munich. Jackson, rapide et physique, peut punir la moindre erreur de placement d'Upamecano, parfois fragile dans les duels dos au but.

Bataille tactique

On peut donc penser que dans ce match, le bloc sénégalais cherchera la récupération haute pour lancer des contre-attaques rapides. Pape Thiaw a bâti une équipe compacte, difficile à manoeuvrer, et dangereuse en transition. Face à une France qui aime avancer haut, les espaces dans le dos de la défense bleue seront à exploiter pour Sadio Mané et sa bande.

Du côté français, Deschamps devra trouver la bonne formule pour libérer Mbappé, trop souvent isolé lors des grandes échéances. Si Olise et Dembélé sont à leur niveau, les Bleus ont les armes pour dominer.

Les compositions probables

France (4-2-3-1) : Maignan-Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez-Tchouaméni, Rabiot- Olise, Dembélé, Doué-Mbappé (c)

Sénégal (4-3-3) : Édouard Mendy-Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf-Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye-Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Nicolas Jackson

Néanmoins, il y a quelques incertitudes côté sénégalais. En effet, il y a un gros doute autour de Klidou Koulibaly, qui n'a disputé qu'une dizaine de minutes (contre l'Arabie Saoudite le 9 juin) sur les deux derniers mois de compétition. par ailleurs, Idrissa Gana Gueye inquiète lui aussi sur le plan physique.

Les yeux dans les yeux

En 2002, personne n'attendait le Sénégal au rendez-vous. En 2026, tout le monde les regarde. Les Lions ne viennent pas au MetLife Stadium pour faire de la figuration : ils viennent écrire le deuxième chapitre d'un conte qui a déjà changé le football africain. Le Sénégal n'est plus le petit poucet qui s'avançait chancelant sous la pression du débutant. Les Lions ont su grandir et devenir une véritable terreur pour leurs adversaires. La preuve, ils ont glané deux titres de champion d'Afrique, et ont battu de grosses nations du monde comme le Brésil ou l'Angleterre.

L'affiche de ce soir sera donc un duel entre un duel entre deux grosses nations du football mondial, deux équipes avec des stars planétaires prêtes à émerveiller le monde.