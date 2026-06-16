Afrique: Coupe du Monde 2026 - L'Égypte entre en lice avec un match nul (1-1) face à la Belgique

L'Égypte a livré une prestation convaincante lundi soir 15 juin face à la Belgique (1-1) pour son premier match de la Coupe du monde 2026. Opposés à une équipe belge expérimentée, les Pharaons ont ouvert le score en première mi-temps avant l'égalisation des Diables rouges en seconde période.

L'Égypte est la première nation africaine à avoir participé à une phase finale de la Coupe du monde. C'était en Italie, en 1934. Le pays en a déjà disputé trois ; celle qui démarre ce 11 juin sera la quatrième de son histoire. Les trois précédentes éditions sont celles de 1934, 1990 et 2018. L'Égyptien Abdelrahman Fawzi est le premier joueur africain à avoir marqué en Coupe du monde.

Par la suite, l'Égypte a connu une longue traversée du désert, restant absente de la compétition pendant 56 ans. Lors de la Coupe du monde 1990 organisée en Italie, comme lors de sa première participation, le pays n'est pas parvenu à atteindre les huitièmes de finale.

Vingt-huit ans plus tard, en 2018, les Pharaons font leur retour à la Coupe du monde organisée en Russie. Fidèle à une certaine malchance, la sélection est éliminée dès le premier tour après avoir perdu ses trois matchs de groupe.

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Parmi les joueurs égyptiens emblématiques, on peut citer Mohamed Salah, Essam El-Hadary, Mohamed Aboutrika et Hossam Hassan. Cette sélection égyptienne est composée en grande partie de joueurs évoluant dans le championnat local. La plupart proviennent notamment de clubs comme Al Ahly, Zamalek, Pyramids, Zed FC, El Gouna, entre autres.