Congo-Brazzaville: Droits humains - 150 points focaux formés pour ancrer l'égalité des sexes dans l'administration

16 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Du 11 au 12 juin, 150 points focaux genre représentant plusieurs ministères, institutions, établissements publics, parapublics et structures du secteur privé ont participé à un atelier intensif de renforcement des capacités, à Brazzaville. Cet atelier est intervenu après un premier cycle de formation spécifiquement destiné aux agents du ministère de tutelle.

Initié par le ministère de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement avec l'appui technique et financier du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier visait à consolider durablement l'approche genre au sein des politiques publiques et des pratiques professionnelles quotidiennes.

Lors de l'ouverture, le directeur général de l'Intégration de la femme au développement, Alain Hippolyte Delon Issie, a souligné que l'intégration de ces notions dans les plans et projets nationaux constitue un levier indispensable pour bâtir une société congolaise plus équitable.

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Les enseignements dispensés ont notamment permis de faire évoluer la perception des participants. Témoignant à cette occasion, Sounguika Ngoma, représentante du ministère de la Défense nationale, a confié que la formation lui avait permis de comprendre que le concept de genre dépasse la seule question des femmes pour devenir une grille d'analyse transversale des inégalités hommes-femmes.

De son côté, le directeur des programmes du Pnud, Isidore Agbokou, s'est félicité de l'engagement des participants. Il a rappelé que le succès de cette démarche se mesurera à la capacité des bénéficiaires à traduire ces acquis théoriques en changements structurels concrets, tout en assurant que l'institution onusienne poursuivra son accompagnement auprès du gouvernement congolais.

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