Congo-Brazzaville: Transports terrestres - Les agents des directions départementales de Pointe-Noire et du Kouilou renforcent leurs capacités

La session de formation des cadres et agents des directions départementales des Transports terrestres de Pointe-Noire et du Kouilou a eu lieu le 13 juin, à Pointe-Noire, sous la houlette d'Armélia Josline Itoua Ndaké, responsable nationale du Bureau de gestion de fret terrestre, accompagnée d'Alain Serge Ebba et de Sorel Hosdame Ngokaba, respectivement directeur départemental des Transports terrestres à Pointe-Noire et au Kouilou.

La session de formation était axée principalement sur les missions du Bureau de gestion de fret terrestre (BGFT), outil de l'industrie du camionnage national et de l'harmonisation de la politique des corridors au niveau sous-régional. Au cours de celle-ci, les participants ont échangé sur les objectifs et enjeux du BGFT et ses outils, à savoir le Document unique de transport (DUT) ; la Bourse unique de fret; la télématique embarquée et l'observation des pratiques anormales. Ceux-ci sont revenus sur le cadre légal et règlementaire, la loi de finance n° 47-2024 du 30 décembre 2024 qui institut la taxe du BGFT; les spécificités de chaque outil au service des transporteurs et des chargeurs.

Remerciant le directeur général des Transports terrestres pour l'organisation du séminaire de formation, Armélia Josline Itoua Ndaké a signifié que le DUT est un document standardisé, utilisé dans le secteur des transports et de la logistique dans le but de simplifier et d'harmoniser la gestion du fret au niveau intra et inter Etat.

« Le Document unique de transport est un document administratif et juridique qui vient matérialiser le contrat de transport, il participe à la sécurisation juridique et aux conditions d'exécution dudit contrat. Ce document a pour avantage d'établir la propriété de la marchandise à l'égard du donneur d'ordre, de délimiter les responsabilités du transporteur. Notons que les données issues de l'exploitation du document permettront d'avoir la connaissance du marché du fret terrestre et mieux orienter les politiques publiques », a-t-elle déclaré.

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Signalons que dans la perspective de l'intégration de la République du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), la performance des corridors constitue désormais un levier de souveraineté économique. L'ambition du pays à devenir un hub logistique au sein de la Zlécaf a franchi son étape charnière avec la mise en service du DUT. Avec l'accroissement des échanges commerciaux au niveau intra et inter Etat, il est impératif de moderniser et de digitaliser la gestion du fret terrestre afin d'assurer une régulation efficace et efficiente dans le but d'améliorer la compétitivité des corridors nationaux.