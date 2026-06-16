Madagascar: Disparition - Olos Ralaikoa ancien sprinter finit sa course

Figure du sprint malgache des années 1980, Jean-Olos Ralaikoa s'est éteint à l'âge de 68 ans, laissant le souvenir d'un ancien champion ayant marqué les Jeux des îles de l'océan Indien.

Le sport malgache pleure l'un de ses anciens champions. Jean-Olos Ralaikoa, plus connu sous le nom d'Olos Ralaikoa, père de trois enfants et grand-père de trois filles, s'est éteint à l'âge de 68 ans en laissant derrière lui le souvenir d'un sprinteur de talent qui a porté haut les couleurs de Madagascar dans les années 1980. Spécialiste du 100 mètres, il appartenait à cette génération qui a pris le relais des pionniers du sprint malgache après l'ère de Jean-Louis Ravelomanantsoa, finaliste olympique à Mexico en 1968.

Olos Ralaikoa s'est imposé comme l'un des hommes les plus rapides du pays. Son nom reste associé aux Jeux des îles de l'océan Indien de 1985 à Maurice, où il décroche la médaille d'or du 100 m en 10.73. En finale, il avait devancé le Réunionnais Thierry Nifaut (10.79) et son compatriote Henry Raveloson (10.92), offrant à Madagascar l'un des titres les plus prestigieux de l'athlétisme régional.

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Il s'était également illustré dans l'épreuve du relais 4x100 m en remportant la médaille d'or avec ses coéquipiers Dany, Arsène et Pascal. Le quatuor malgache s'était imposé en 41.75 devant Maurice (41.93) et les Seychelles (41.94).À une époque où les compétitions internationales étaient moins nombreuses et où les moyens restaient limités, ses performances ont contribué au rayonnement de l'athlétisme malgache dans l'océan Indien. Ses titres aux Jeux des îles demeurent parmi les faits marquants de sa carrière et l'ont inscrit parmi les figures du sprint national.

Un champion salué par ses pairs

Toussaint Rabenala, ancien athlète, multiple champion de Madagascar et d'Afrique, a rendu hommage à celui qu'il considérait comme une référence du sprint malgache : « J'ai été profondément surpris et attristé en apprenant son décès. Le souvenir le plus marquant que je garde de lui remonte aux Championnats de Madagascar de 1987 au stade de Mahamasina. Ce fut pour moi une immense joie et un grand honneur de le battre sur le 100 mètres en 10.5 contre 10.7 pour lui. »

Et Toussaint Rabenala de poursuivre : « Sur le plan humain, nous étions originaires de la même région. Nous sommes tous les deux enfants de Talata-Ampano, dans le district de Vohibato. Sportivement, Olos était un très grand sprinteur. Malheureusement, sa carrière s'est déroulée à une époque où l'athlétisme malgache ne bénéficiait pas encore d'une véritable structure de développement. À cette période, il existait encore un CNC et non une fédération d'athlétisme. Mon dernier message pour lui : repose en paix, champion. Repose en paix, grand frère Olos. »

Les médailles d'or du 100 m et du relais 4x100 m conquises aux Jeux des îles de 1985 continueront de rappeler aux jeunes générations qu'il fut l'un des sprinteurs de référence de son époque.