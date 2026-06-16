Madagascar: Connectivité - La fibre optique séduit les ménages

La tendance vers les nouvelles technologies de communication connaît un essor considérable. L'utilisation d'Internet ne se limite plus aux téléphones mobiles ; de plus en plus de ménages s'orientent vers l'usage de la fibre optique à haut débit.

« Depuis que nous avons installé la fibre optique à la maison, la connexion est beaucoup plus stable et rapide. Toute la famille peut utiliser Internet en même temps que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement», témoigne Manda Hyacinthe, un utilisateur.« Concernant le réseau Yas Madagascar, l'entreprise compte 45 000 abonnés à la fibre optique parmi ses quelque 10 millions de clients», a expliqué Anja Nomena Rakotoanosy, responsable à l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi dernier à Antaninarenina.

Afin de promouvoir davantage cette offre, une foire dédiée à la fibre optique se tiendra les 18 et 19 juin prochains au Jardin d'Antaninarenina. Cet événement constituera une occasion de se rapprocher des clients et de mieux faire connaître les offres destinées aux particuliers.

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La foire comprendra également un espace de démonstration permettant au public de tester les performances et la qualité de la fibre optique. Cette initiative, organisée pour la première fois, ne se limitera pas à la capitale et sera progressivement déployée dans les régions. Elle vise à rapprocher davantage les services numériques des consommateurs à travers le pays.