Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a indiqué que l'Initiative pour un Héritage Vert (IHV) ouvre une nouvelle voie vers la réconciliation avec l'environnement et l'excellence dans le développement.

Selon lui, l'Initiative pour un Héritage Vert constitue une démarche transformatrice qui rétablit l'harmonie entre l'être humain et la nature tout en ouvrant la voie à un développement exemplaire.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Temesgen a souligné que grâce à l'engagement collectif et aux efforts conjugués de citoyens déterminés à bâtir une Éthiopie prospère, des collines autrefois stériles sont aujourd'hui couvertes d'une végétation abondante.

Le vice-Premier ministre a également mis en avant l'importance cruciale des ressources hydriques et des bassins versants dans la restauration des paysages, convertissant des territoires jadis exposés à la désertification en écosystèmes vivants et florissants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons réussi à surmonter les défis environnementaux ; cela traduit une réconciliation profonde et durable avec la nature », a-t-il déclaré.

En associant étroitement la préservation de l'environnement à l'ambition de souveraineté alimentaire, les vergers se sont développés à travers le pays et produisent déjà des récoltes prometteuses.

Cette avancée majeure, a-t-il ajouté, donne une nouvelle impulsion à l'initiative nationale destinée à atteindre une autosuffisance alimentaire totale.

Le GLI constitue une démonstration éclatante de l'unité nationale, le peuple éthiopien ayant dépassé les divisions politiques et les divergences d'opinion pour surmonter de nombreux obstacles et assurer une victoire durable à la nation ainsi qu'aux générations futures.

Temesgen a affirmé que lorsque les Éthiopiens unissent leurs forces, les résultats sont considérables et les ambitions nationales finissent inévitablement par se concrétiser.

Il a décrit la campagne de plantation de cette année comme une étape déterminante, fruit des efforts antérieurs et couronnement remarquable à partir duquel la nation poursuivra son ascension vers des objectifs encore plus ambitieux.

Évoquant les athlètes légendaires du pays qui mobilisent une énergie exceptionnelle pour franchir la ligne d'arrivée, le vice-Premier ministre a appelé tous les citoyens à se mobiliser.

« Plantons avec davantage d'énergie, de volonté et de rapidité que jamais auparavant », a-t-il lancé.