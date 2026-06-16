Ethiopie: Un spécialiste indien de l'urbanisme salue les avancées d'Addis-Abeba en matière d'infrastructures et de sécurité urbaine pour les enfants

Addis-Abeba — Un spécialiste indien du développement urbain a salué les transformations en cours des infrastructures d'Addis-Abeba ainsi que les efforts entrepris pour aménager des espaces publics et des rues mieux adaptés aux enfants.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, Arunava Dasgupta, professeur d'urbanisme à l'École de planification et d'architecture (SPA) en Inde, a indiqué qu'Addis-Abeba progresse de manière encourageante dans la création d'environnements urbains plus sûrs, plus verts et davantage inclusifs pour les jeunes générations.

« J'ai l'impression qu'Addis-Abeba avance déjà dans la bonne direction. La ville met en oeuvre des actions concrètes », a affirmé Dasgupta, évoquant les investissements croissants consacrés aux espaces publics et à l'aménagement urbain centré sur les besoins des enfants.

Le professeur a observé que des initiatives comparables se développent dans plusieurs pays africains, les villes prenant de plus en plus conscience de l'importance de concevoir des espaces urbains favorisant l'épanouissement des enfants.

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« J'ai échangé avec de nombreuses personnes venues du Ghana, d'Accra et du Sénégal. Toutes semblent partager une vision commune concernant les acteurs impliqués dans la création d'espaces adaptés aux enfants », a-t-il expliqué.

Présentant Addis-Abeba comme une référence, Dasgupta a estimé que la capitale éthiopienne applique des pratiques dont d'autres villes pourraient utilement s'inspirer.

« Addis-Abeba constitue un exemple convaincant dont d'autres villes devraient, selon moi, s'inspirer sans tarder », a-t-il souligné.

Selon cet expert en urbanisme, des améliorations visibles telles que l'aménagement de nouvelles aires de jeux, l'extension des espaces verts et les initiatives encourageant les enfants à profiter davantage des activités de plein air démontrent des progrès importants déjà perceptibles.

« Il est également question des terrains de jeux et de la création d'espaces verts dans différents quartiers. On en parle de plus en plus », a-t-il ajouté, précisant que ces mesures contribuent déjà à améliorer les conditions de vie des enfants en milieu urbain.

Malgré ces avancées positives, Dasgupta a insisté sur la nécessité d'accorder une attention accrue à la sécurité des rues et des itinéraires reliant les habitations aux écoles et aux établissements de santé.

« Le véritable enjeu est de rendre les déplacements plus sûrs et plus adaptés aux enfants. Ainsi, sur le trajet entre le domicile et l'école, un enfant ne sera pas exposé à des risques mortels. C'est une priorité essentielle », a-t-il averti.

Insistant sur le rôle déterminant de l'aménagement urbain dans la protection des enfants, il a ajouté : « En tant qu'urbanistes, nous considérons les déplacements comme un élément fondamental. Nous ne pouvons pas les négliger. Il est nécessaire d'agir rapidement. »

Dasgupta a également souligné l'importance des espaces extérieurs accessibles pour les enfants vivant dans des zones urbaines de plus en plus densément peuplées.

« Lorsqu'ils vivent dans des appartements, ils doivent avoir la possibilité de sortir de chez eux. Cela implique de pouvoir se rendre à l'école ou dans un centre de santé », a-t-il déclaré, estimant que des espaces publics sûrs et accessibles sont essentiels au développement physique, social et émotionnel des enfants.

Tout en reconnaissant l'ampleur des défis à relever, le professeur a affirmé que les progrès accomplis à Addis-Abeba offrent une base solide pour développer des initiatives d'aménagement urbain plus ambitieuses et davantage centrées sur les enfants, en Éthiopie comme dans le reste du continent africain.

Cette démarche illustre les efforts entrepris à grande échelle pour intégrer des corridors verts, des voies piétonnes, des espaces de loisirs et des lieux publics au tissu urbain, contribuant ainsi à un cadre de vie plus harmonieux et plus inclusif pour l'ensemble des habitants.